Колико дуго људи могу да издрже без спавања?

Године 1963. седамнаестогодишњи Ренди Гарднер није спавао 11 дана и 25 минута.
Након 16 сати: пад пажње и концентрације
Након 24 сата: координација као код 0,1% алкохола у крви
Након 36 сати: хормонски дисбаланс и повећани маркери упале
Након 72 сата: анксиозност, халуцинације, проблеми с расуђивањем
Дугорочно: већи ризик од дијабетеса, болести срца, гојазности и депресије
Остао је будан за потребе пројекта за научни сајам у Калифорнији, поставивши тако свјетски рекорд.
Гинисова књига рекорда више не прати овај подвиг: престали су примати пријаве 1997. због, како су објаснили, великих опасности повезаних с недостатком сна.
Недостатак сна опасан
Сан је кључан за извршне, емоционалне и тјелесне функције, а недостатак сна повећава ризик од читавог низа здравствених проблема, укључујући дијабетес, болести срца, гојазност и депресију, кажу из америчког Центра за контролу и превенцију болести.
Стручњаци кажу да је људима потребно шест до осам сати сна сваки дан. Ипак, није ријетко да људи, а посебно студенти, остану будни читаву ноћ и тако не спавају 24 сата.
"У овој фази постаје изазовно разликовати сан и будност. Када сте 24 сата непрестано будни, у активности мозга виде се сигнали да сте на граници сна и будности, иако изгледате будно", каже Орен Коен, љекар медицине сна у њујоршкој болници Маунт Синај.
То се зове микросан. Људи који не спавају дуго времена можда изгледају будни, али њихов мозак несвјесно прелази у стање абнормалног сна, који укључује интервале слабог фокуса или, чак, халуцинација.
"Сан преузима, мозак неизбјежно пада у сан. Људи ми често кажу: 'Нисам спавао недјељама', али то је готово немогуће", каже Алон Авидан, који води Центар за поремећаје спавања на Универзитету Калифорније.
Коен је додао да му је тешко да повјерује да неко може остати будан дуже од 24 сата без оваквих епизода.
Ипак, тешко је прецизно одредити колико дуго неко може остати будан и како се појављују нуспојаве.
"Хроничан недостатак сна, у којем појединац дуго времена не спава, толико је катастрофалан да се сматра неетичним проучавати га на људима", каже Авидон.
Присилно држање у стању будности користи се као метода психичког мучења.
Иако се дуги период недостатка сна не може проучавати, ипак постоје подаци о људима с ријетком насљедном болешћу под називом фатална породична несаница.
Ти пацијенти имају генетску мутацију која изазива абнормално акумулирање протеина у мозгу, што с временом погоршава сан.
Њихова тијела почну да пропадају и они с временом умиру због наслага протеина које оштећују њихове мождане ћелије. Од овог поремећаја већина пацијената умре у просјеку у року од 18 мјесеци.
За сваких сат времена изгубљеног сна потребно је осам сати сна за опоравак.
Студије спроведене на пацовима 1989. године показале су да животиње могу без сна издржати између 11 и 32 дана прије него што угину.
Студија на људима из 2019, објављена у часопису "Nature and Science of Sleep", открила је да учесници експеримента могу одржавати релативно нормалан ниво будности и опреза до 16 сати.
Али, након 16 сати долази до значајног пада пажње, увећаног код учесника који су патили од хроничне несанице.
Студија из 2000. открила је да неспавање 24 сата смањује координацију између очију и руку једнако као и 0,1 одсто алкохола у крви.
Посљедице недостатка сна након 24 сата укључивале су смањено вријеме реакције, неразговијетан говор, смањену способност доношења одлука, смањено памћење и координацију, иритабилност, лошији вид и слух, наводе из Cleveland Clinic.
Након 36 сати људи у крви имају повећане маркере упале, а долази и до неравнотеже хормона и успоравања метаболизма, појаснили су из клинике.
Мало је истраживања о томе шта се догађа након 72 сата, али познато је да људи постају анксиозни, депресивни, почињу халуцинирати и имају проблема с извршним функцијама.
Истраживање америчких љекара показало је да недостатак сна повећава преоптерећеност на послу и број љекарских грешака.
Резиденти хирургије у Израелу показали су појачану импулсивност, спорије когнитивне процесе и смањене извршне функције након 26-сатне смјене, показала је студија из 2021, објављена у часопису "Medical Education".
Радници који раде у смјенама такође су у опасности од посљедица недостатка сна јер они често не спавају довољно, не могу успоставити рутину сна и често морају спавати док је напољу дан, што није природно за људски циклус.
Кључно је знати да се не може једноставно надокнадити недостатак сна касније.
"Недостатак сна је кумулативан, што значи да они који не спавају довољно сакупљају неку врсту 'дуга спавања'. За сваки сат времена изгубљеног сна потребно је пуних осам сати сна за опоравак", упозорава Авидон.
Ограничавање спавања такође је ризично. Иако посљедице на способност концентрације могу бити озбиљне, понекад их ми сами не примјећујемо, једнако као што неко мисли да је способан да вози иако је под утицајем алкохола.
"Ти људи не знају да се не могу довољно добро фокусирати", каже Коен, преносе Вијести.ме.
