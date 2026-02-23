Ово радите ујутру, а уништава вам мозак

Извор:
Стручњаци истичу да оно што радимо – или не радимо – у првих 60 до 90 минута након буђења може значајно утицати на расположење и когнитивне способности у сатима који слиједе.
Многи, често несвјесно, саботирају свој мозак већ пре 9 сати ујутру и питају се зашто не могу да се концентришу или стално осјећају стрес, тврди неуронаучница Патриција Шмит.
Она додаје да је и сама раније практиковала неке од ових навика, али је престала чим је схватила колико негативно утичу на мозак.
Већина људи посеже за мобилним у првих неколико минута, али то може пореметити природни јутарњи пораст кортизола који припрема тело за дан. Шмит објашњава да излагање порукама, вијестима и друштвеним мрежама одмах по буђењу уноси додатни стрес и ремети природни ритам. Препорука је да се сачекају бар 45 минута прије него што се провјери телефон.
Природна свјетлост помаже у активацији унутрашњег биолошког сата и утиче на будност, расположење и квалитет сна. Недостатак свјетла ујутро може изазвати тромост и отежати ноћни сан. Стручњаци саветују излагање природном свјетлу што је прије могуће, идеално унутар првих 30 минута након буђења.
Неки људи одмах крећу са интензивним задацима, али мозак се тада још увијек "буди“ и функције попут доношења одлука и концентрације нису на пуном нивоу. Лагано разбуђивање, укључујући свјетло, кретање и избјегавање екрана, помаже да мозак постигне пуну функционалност прије него што се крене са захтјевним радним задацима.
Доручци богати шећером могу изазвати нагли скок и пад глукозе у крви, што утиче на концентрацију и енергију. Препоручује се доручак богат протеинима, јер пружа стабилну енергију, бољу когнитивну функцију и дужи осјећај ситости.
Након ноћи без течности тело је благо дехидрирано, што негативно утиче на расположење и менталне способности. Чаша воде одмах по буђењу помаже надокнади изгубљене течности и разбуђује организам.
Иако се ове навике чине малим, њихов ефекат се сабира и може значајно обликовати дан. Стручњаци наглашавају да правилна јутарња рутина може повећати концентрацију, енергију и расположење, а истовремено побољшати квалитет сна наредне ноћи. Мале промјене у јутарњим навикама, кажу они, могу имати огроман ефекат.
