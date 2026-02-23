Logo
Ово радите ујутру, а уништава вам мозак

Буђење устајање истезање кревет
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Стручњаци истичу да оно што радимо – или не радимо – у првих 60 до 90 минута након буђења може значајно утицати на расположење и когнитивне способности у сатима који слиједе.

Многи, често несвјесно, саботирају свој мозак већ пре 9 сати ујутру и питају се зашто не могу да се концентришу или стално осјећају стрес, тврди неуронаучница Патриција Шмит.

Она додаје да је и сама раније практиковала неке од ових навика, али је престала чим је схватила колико негативно утичу на мозак.

Провјеравање телефона одмах након буђења

Већина људи посеже за мобилним у првих неколико минута, али то може пореметити природни јутарњи пораст кортизола који припрема тело за дан. Шмит објашњава да излагање порукама, вијестима и друштвеним мрежама одмах по буђењу уноси додатни стрес и ремети природни ритам. Препорука је да се сачекају бар 45 минута прије него што се провјери телефон.

Прескакање јутарњег свјетла

Природна свјетлост помаже у активацији унутрашњег биолошког сата и утиче на будност, расположење и квалитет сна. Недостатак свјетла ујутро може изазвати тромост и отежати ноћни сан. Стручњаци саветују излагање природном свјетлу што је прије могуће, идеално унутар првих 30 минута након буђења.

Одмах започињање захтјевног посла

Неки људи одмах крећу са интензивним задацима, али мозак се тада још увијек "буди“ и функције попут доношења одлука и концентрације нису на пуном нивоу. Лагано разбуђивање, укључујући свјетло, кретање и избјегавање екрана, помаже да мозак постигне пуну функционалност прије него што се крене са захтјевним радним задацима.

Слатки доручак

Доручци богати шећером могу изазвати нагли скок и пад глукозе у крви, што утиче на концентрацију и енергију. Препоручује се доручак богат протеинима, јер пружа стабилну енергију, бољу когнитивну функцију и дужи осјећај ситости.

Прескакање течности

Након ноћи без течности тело је благо дехидрирано, што негативно утиче на расположење и менталне способности. Чаша воде одмах по буђењу помаже надокнади изгубљене течности и разбуђује организам.

Иако се ове навике чине малим, њихов ефекат се сабира и може значајно обликовати дан. Стручњаци наглашавају да правилна јутарња рутина може повећати концентрацију, енергију и расположење, а истовремено побољшати квалитет сна наредне ноћи. Мале промјене у јутарњим навикама, кажу они, могу имати огроман ефекат.

