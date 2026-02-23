Logo
Хороскоп за понедјељак: Дан за мирније одлуке и јасну комуникацију

Индекс

23.02.2026

07:23

Фото: Unsplash

Ево шта звијезде предвиђају за сваки хороскопски знак за понедјељак, 23. фебруар.

Ован

Посао: Понедјељак доноси спорији почетак него што бисте жељели. Неке ствари захтијевају додатна објашњења или чекање, зато немојте форсирати темпо. Боље ћете проћи ако планирате него ако реагујете импулсивно.

Љубав: У везама је потребан смирен разговор. Ако дође до неспоразума, данас се може ријешити без свађе. Слободни могу размишљати о особи из прошлости.

Здравље: Умор и напетост у тијелу. Потребан вам је рани одмор.

Бик

Посао: Стабилан дан за рутинске обавезе и финансијска питања. Нема великих изненађења, али вам ова смиреност одговара.

Љубав: Љубав је тиха, али сигурна. У везама се цијене мали гестови, а самци могу започети пријатан, ненаметљив разговор.

Здравље: Добро, али пазите на тромост због недостатка вјежбања.

Близанци

Посао: Дан доноси доста комуникације, али и ризик од неспоразума. Провјеравајте информације и не радите двије ствари одједном.

Евро паре новац

Занимљивости

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Љубав: У љубави је потребна јасноћа. Избјегавајте двосмислене поруке. Слободни могу упознати некога преко порука или посла.

Здравље: Ментални умор. Пауза од екрана ће вам добро доћи.

Рак

Посао: Емоције се лако мјешају са обавезама. Покушајте да не преузимате туђе одговорности. Дан је бољи за завршетак него за почетак.

Љубав: У везама се тражи сигурност и разумијевање. Разговор са неким блиским доноси олакшање.

Здравље: Осјетљив стомак и потреба за топлином.

Лав

Посао: Понедјељак захтијева мало више стрпљења са људима. Ако спустите его, биће лакше сарађивати и добити подршку.

Љубав: Желите пажњу, али данас је важније показати топлину. У везама помаже искреност без драматизације.

Здравље: Солидна енергија, али немојте се претеривати.

Дјевица

Посао: Одличан дан за организацију, планирање и бригу о ситницама. Неко се може ослонити на вас, али пазите да не преузимате превише.

Љубав: Миран дан у љубави. Мање анализе, више присуства доноси бољи осјећај.

Здравље: Варење осјетљиво на стрес. Ред и рутина помажу.

Вага

Посао: Сарадња иде глатко ако сте јасни у комуникацији. Дан је добар за договоре и компромисе.

Љубав: Енергија љубави је нежна. Равнотежа се лакше постиже у везама, а самци могу добити пријатну поруку.

Здравље: Потребна вам је равнотежа између обавеза и одмора.

Шкорпија

Посао: Дан доноси фокус и добру интуицију. Можда ћете примјетити нешто што други пропуштају. Идеалан за рад у тишини.

илу-новац-29112025

Занимљивости

Чека се 1. март: Овим знаковима стиже новац који су дуго чекали

Љубав: Емоције су дубоке, али контролисане. Искрен разговор јача повјерење.

Здравље: Ментални умор. Потребни су вам тишина и дистанца.

Стријелац

Посао: Понедјељак доноси нове идеје, али још није вријеме за акцију. Запишите све што вам падне на памет.

Љубав: Спонтаност помаже везама. Слободни могу започети лаган, лежеран флерт.

Здравље: Енергија је добра, али пазите на неуредан ритам.

Јарац

Посао: Фокусирајте се на одговорности и планирање. Дан је добар за дугорочне одлуке, али не журите.

Љубав: Потребно је више топлине у односима. Мали гестови говоре више од великих ријечи.

Здравље: Укоченост и умор. Истезање и кратке паузе помажу.

Водолија

Посао: Идеје долазе изненада, али их за сада задржите за себе. Дан је бољи за размишљање него за акцију.

Љубав: Љубав захтијева простор и искреност. Слободни могу осјетити привлачност према некоме необичном.

Здравље: Ментална исцрпљеност. Важно је да се склоните од буке.

Риба

Посао: Интуиција вам помаже да осјетите прави редослед ствари. Не форсирајте темпо.

Љубав: Нежан и емотиван дан. Односи се продубљују кроз разумијевање.

Здравље: Потребни су вам мир, више сна и тиша средина.

(индекс)

Хороскоп

звијезде

