Шушка се о разводу, а ово је имовинска карта Весне и Ђолета Ђоганија

Јуче се у медијима појавила вијест да се Весна и Ђоле Ђогани разводе, а пјевач је потом демантовао ове наводе.
Познати естрадни пар, Ђоле Ђогани и његова изабраница Весна, већ деценијама су дио музичке сцене, а значајан дио својих прихода паметно инвестирају у некретнине широм земље.
Поред тога што уживају у раскошном стану смештеном у престижном београдском насељу, пјевачица не крије да поседују и бројне друге парцеле. Посебну радост донио јој је недавни партнеров дар који ју је потпуно оборио с ногу:
– Цвијеће и бомбоњере ме не интересују! Ђоле ми је за рођендан у децембру купио 60 ари плаца, то ме је одушевило! Ми сад имамо неких пет, шест имања, тамо код Малог Пожаревца, близу Младеновца… Близу смо! – рекла је.
Како посједују ове оазе мира ван града, Весна ипак преферира живот у метрополи:
– То је за Ђолета, ја сам градски тип, волим гужве – истакла је.
Пјевачица је у више наврата отворено говорила о свом нимало лаком одрастању у оронулој кући на Аутокоманди. Тај објекат је недавно сравњен са земљом, а на тој атрактивној локацији сада се гради модерна вишеспратница у којој је Весна обезбиједила себи гарсоњеру. Како комшије тврде, њена мајка је дуго одбијала да се исели и преговара са градитељима:
– Веснина мајка је остала да живи у тој старој кући још дуго након што се Весна одселила. Годинама је одбијала понуде инвеститора који су желели да откупе плац. Није им вјеровала, мислила је да је желе да преваре и није хтјела ни да их саслуша – каже.
Ситуација се преокренула тек када је познати денсер преузео ствар у своје руке и склопио успјешан договор:
– На крају је инвеститор успео да ступи у контакт са Ђолетом, који је преузео преговоре и договор је постигнут. Договорено је да на мјесту старе куће никне зграда, а заузврат су Весна и њена мајка добиле гарсоњеру која одговара квадратури њиховог старог дома. Биће то лијепа, уредна зградица, а и стан ће бити сасвим пристојан. Вјерујте ми, ово место је некада изгледало запуштено, али сада, са овом новоградњом, све поприма потпуно нови изглед. Локација је одлична и прави је драгуљ у граду – закључио је саговорник.
