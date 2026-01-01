Logo
Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

01.01.2026

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

Денсер Ђоле Ђогани изнио је шок тврдње да су он и његова изабраница Весна Ђогани наводно преварени од стране организатора који је отишао са парама и није им дао договорен хонорар, а сада се појавио снимак са новогодишњег наступа на ком се пјевачица обраћа публици.

Група Ђогани је ипак одлучила да забави публику, иако су остали без хонорара, а публика је њихов потез поздравила овацијама.

Đogani

Сцена

Још један скандал за НГ - Ђогани прекинуо концерт: Организатор је побјегао са парама

- Ја не желим да у оваквој атмосфери уђемо у Нову годину. Мислим да сте и ви и ми заслужили да се лијепо проведемо, нећемо због оне будале сви да се нервирамо. Ево човјек је дошао 300 километара су возили, неко је 800 километара, неко је осам сати возио, мени је то исто као и да сам ја возила. Само због вас ми ћемо још мало да отпјевамо, а њега срам било - рекла је Весна Ђогани обраћајући се публици.

Испод снимка су се низали коментари попут: "Свака част за Весну Ђогани! Освјетлала образ њен и њеног супруга".

Тагови:

Vesna Đogani

Đole Đogani

Đogani

Нова година

превара

