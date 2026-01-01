Logo
Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила у Ургентном центру

01.01.2026

14:29

Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила у Ургентном центру

Пјевачица Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила је у Ургентном центру. Она је након прегледа пуштена из болнице, а убрзо се била огласила и открила како се осјећа.

Она је причала о томе због чега је потражила помоћ љекара.

''Имала сам херпес прије шест година и сада се поново вратио. Дали су ми праву терапију и већ данас ми је боље'', рекла је Лепа синоћ и додала:

''Ево ме на наступу у Руми, зову ме да изађем, морам да прекинем. Хвала на интересовању'', додала је Лепа, која се пожалила да неће да је покопају као скитницу.

lepa lukic sc yt

Сцена

Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Иначе, Лепа Лукић је недавно говорила о пороцима.

''Не видим зашто би био нечији проблем што ја трошим свој новац? Па ја сам га зарадила, моје је и како ћу да га потрошим. Не видим проблем у томе. Ја у пензији имам доста слободног времена, али сам упркос свему жена која се доста креће и волим да идем гдје год могу и кад могу'', рекла је она и додала:

Lepa Lukić

Сцена

Снима се филм о Лепој Лукић! Познато кога је ангажовала да ради сценарио

''Кад одем да се коцкам то је обично потрошена нека мала количина новца. Нема ту расипања. Нити пијем, нити пушим, то је код мене баш стриктно. Никад нисте могли да ме видете у кафани како се опијам. То је мисаона именица'', рекла је позната пјевачица, преноси 24седам.

