Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

Извор:
Аваз
31.10.2025
09:28
Аца Лукас недавно је боравио у Сарајеву, гдје је дао велики интервју, у коме је без длаке на језику, оплео по естради.
На самом почетку је говорио о сујети на естради, које се гнуша.
"Естрадном миљеу је најважније да чују ко је колико карата за концерте продао, ко је можда кикснуо. Више нема ни извјештаја са великих концерата. Ево, ова мала Пријовићка је направила толико концерата и турнеју, а сви су писали само о томе ко је дошао на црвени тепих и ко је можда био гост. То је због тога јер сви ти људе погрешно схватају овај естрадни посао. Естрада живи кад оду на нечији концерт и живе за то да прођу тим црвеним тепихом. А кад их видиш овако, рекао бих: 'Ко су ови? Из ког је контејнера испала ова господа?' И, наравно, то неко удварање: 'Ја теби, ти мени', а у ствари не можемо да се видимо очима, извадили би око једно другом. Залутао сам ја негдје, сад сам се дозвао памети. Живим свој живот ван естрадног. Не могу да имам лажно дружење и да сједим за столом гдје сједи осам колега на некој слави или неком рођендану и да нико не смије први да устане и оде кући јер зна да ће да га 'оперу' ови за столом који су остали. И онда сви сједе и наравно, дођу и почну да пјевају. Какво пјевање? Па онда отимају микрофоне, надгласавају се, надмећу. Не могу да сељачим, јер нико не ужива", рекао је Лукас за "Дневни аваз".
Фолкер је затим изнио страшне оптужбе на рачун Лепе Брене и Светлане Цеце Ражнатовић, тврдећи да су љубоморне на успјех Александре Пријовић и да јој не желе добро.
"Ова мала Пријовићка је направила 'бум'. И ту нема приче, она је 'почистила' посљедњих година све. Међутим, добро, свако има свој период. И сада, одједном, нашле су се двије велике ведете, велике звијезде. Наравно, једна била, једна је и даље ту и тамо - Цеца и Брена, које, гледам, здружено грле ту малу и дају јој подршку. А види овако, не знаш која би јој прије извадила око од зависти. То вам ја потписујем. Не зна се која би је прије задавила, да ли ова млађа или ова старија. Знам провјерено, љубави у том контексту слављења нечијег успјеха на естради - нема. Оне би вољеле да та мала може да сломи ногу да не може да пјева двије године", шокирао је Аца.
Вуксановић се затим детаљније позабавио Бреном и њеном прошлогодишњом незгодом на концерту у Загребу.
"Шта се десило око тог 'ломљења ноге'? Десило се то да је ова старија госпођа, заказала шест концерата у загребачкој Арени годину дана прије него што је ова мала имала својих шест. И онда је на другом концерту 'сломила ногу'. Наравно, није 'сломила ногу' него је 'сломила благајну', јер није могла други концерт да прода, па је 'сломила ногу'. Лако је други дан напунити подјелом карата, али трећи, четврти, неће да дођу. То су чињенице. Не причам без везе. Тако то изгледа код нас на естради. Сујета је једна опасна болест и можда једна од најгорих болести на свијету. Зато што те сујета једе, а да ниси ни свјестан, и уништава све што си у животу постигао", нагласио је пјевач.
Лукас се осврнуо и на сукоб који посљедњих дана има са Милицом Павловић.
"Та мала пљује све живо. Она као бара-бар са Снежаном Ђуришић, Даром Бубамаром, Јеленом Карлеушом... Гдје си пошла? Мало је 'запарала' небо. Ја немам сукоб с њом. Ми смо чак снимили дует, подржавао сам је. У жирију 'Звезда Гранда', кад сам ја био, да није било мене, она не би ни прошла. Поповић мртав није хтио да јој да прође, нити било ко из жирија, зато што је пјевала лоше и фалширала. Ја сам видио да има у њој нешто и ја сам инсистирао да прође. Рекао сам јој: 'Ти најгоре пјеваш од свих ових такмичара који су остали, али ћеш једина бити звијезда'. И тако је и било. И онда смо снимили дует. У међувремену смо открили шта та гамад из 'Гранда', шта су све радили и како краду пјеваче на Јутјубу. Ја сам са мојим продуцентом, пријатељем и братом Сашом Мирковићем, пошто радимо заједно, тужио 'Гранд' за све моје пјесме. А Милица, пошто је она 'из Гранда', дошла је једног дана да мени донесе на папир да ја њој потпишем да та пјесма може да иде у њихове руке. Међутим, то неће моћи. Не потписујем и не дајем 'Гранду' никаква права и притом не може више да се емитује та пјесма. Ставио сам страјк на пјесму. Забрањујем емитовање, зато што је она мене звала за дует. Јесте, она је нашла пјесму, она је узела, све то стоји, али је мој глас. Лагала је, па је агитовала преко моје бивше жене, па преко овог, преко оног. Они су њу искористили јер је глупа као нога од стола. Сад то видим", рекао је певач за "Аваз".
На крају, Лукас је открио да ускоро планира да открије ко су све од пјевача са јавне сцене хомосексуалци, а то крију јер имају дјецу.
"Сад сам ријешио да све разоткријем, мени су организатори свега битни. Кад су они могли на мене да ударе и да мом дјетету буде непријатно у школи, сад ће бити и њиховој дјеци. Неко ће доћи да их пита: 'Извини тата, како си ме то направио кад имаш дечка?' Именом и презименом. Биће катастрофе, нек се држе за гаће. Нема више зезања са тим који ми годинама раде иза леђа, а овамо ме љубе. Направили су ми минималну свађу са кћерком, ту ће платити истом мјером", закључио је фолкер.
