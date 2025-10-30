Десет милиона људи гледало јутјубера како обија браву, услиједила драма

Извор:
"Откључавање брава" можда не звучи као узбудљив садржај за друштвене мреже, али Тревор Макнали претворио је разбијање брава у праву интернет сензацију.
Бивши наредник америчких маринаца данас има више од седам милиона пратилаца и више од две милијарде прегледа, само показујући колико је лако отворити многе уобичајене браве ударцем, куком или лименом траком. То, наравно, није увијек по вољи компанијама које те браве производе.
Фирма за производњу брава из Флориде "Proven Industries" је 3. марта 2025. године објавила је промотивни снимак на друштвеним мрежама који је, чини се, само чекао да га Макнали прокоментарише, преноси РТС.
Снимак је носио прилично невјероватан наслов: „Ви стално говорите да се наша брава може лако сломити“. У њему мушкарац са качкетом ентузијастично тврди да ће „доказати да су многи хејтери у криву“.
Затим свом снагом удара по "Провен" моделу 651, закључавању за вучне куке од 130 долара, користећи чекић, маказе за метал и пајсер. Природно, брава остаје нетакнута.
Један корисник Инстаграма скренуо је пажњу Макналију на тај снимак коментаром: „Хајде да га упознамо са @mcnallyofficial додиром.“ Неко из компаније је одговорио да Макнали „воли само јефтине браве, јер су лаке и брзе“, уз тврдњу да су "Провен" браве много отпорније.
Али 3. априла, Макнали објављује кратки снимак на друштвеним мрежама. У њему гледа промотивни снимак, њишући ноге и пијуцкајући сок. Затим устаје, прилази "Провен" брави и отвара је за неколико секунди користећи само лимену траку исјечену из конзерве. Током цијелог снимка не изговара ни ријеч, а само на Јутјубу снимак је прегледан скоро 10 милиона пута.
Иако је "Провен" практично сам изазвао људе да покушају, власник компаније, Рон Ли, контактирао је Макналија на Инстаграму: „Само сам хтио да кажем хвала и да будеш спреман!“. Макнали је то схватио као пријетњу.
Занимљиво је да се на званичној страници компаније налази снимак у којем та компанија приказује колико је лако пробити браве конкурената, као и чланци и снимци под насловима „Скривене мане Мастер Лоцкс брава“ и слични.
Сутрадан је Ли послао поруку Мекналијевој супрузи. Сам текст је, наводно, био покушај да се ситуација смири. Ли тврди да је мислио да број припада Макналију, а порука није била спорна.
Ипак, након претходног „буди спреман!“ и чињенице да је Ли већ имао начин да га контактира преко Инстаграма, Макнали је поруку доживио као покушај „застрашивања мене и моје породице“. Тај осјећај се појачао када је сазнао да је Ли троструки осуђеник.
У страху да би могао да изгуби посао, Ли је наставио да покушава да заустави Макналија. "Провен" је онда објавио „одговорни видео“ и активно се укључио у коментаре на друштвеним мрежама, најављујући да ће „ствари постати врло личне“ за Макналија.
Запослени у фирми јавно су тврдили да Макнали обмањује људе о „дугом припремном раду“ потребном да се направи „савршено исјечена“ лимена трака. Без богатог искуства, детаљних припрема и прецизних мјерења, говорили су, "Провен" браве нису у великој опасности од лопова који желе да украду ваш кампер.
„Баш је тужно колико људи све што виде на интернету узимају здраво за готово. Звучите као гомила либерала“, написао је један од запослених. "Провен" је такође ангажовао адвокате да поднесу „више“ захтјева за уклањање Макналијевог видеа, тврдећи да је коришћење њиховог промо снимка кршење ауторских права.
Макнали се, међутим, није повукао. Напротив, у наредним мјесецима објавио је још неколико снимака у којима отвара "Провен" браве. У једном од њих посебно се осврће на тврдње о „припремама“ – преузима нову браву из „Амазон“ ормарића за испоруку, излази напоље и отвара је за неколико секунди користећи лимену траку коју исече право пред камером, без икаквог мјерења, из обичне алуминијумске конзерве
Тренутно на програму