Краљ Чарлс одузео принцу Ендруу титуле и наредио исељење из палате

30.10.2025

20:49

Краљ Чарлс одузео принцу Ендруу титуле и наредио исељење из палате
Фото: Tanjug/AP/Temilade Adelaja

Краљ Велике Британије Чарлс III одузео је свом млађем брату принцу Ендруу све титуле и почасне одлике и наложио му исељење из резиденције, саопштила је данас (30.октобра) Бакингемска палата.

У саопштењу се наводи да је принцу формално уручен захтјев да преда закуп виле Ројал Лоџ и да ће бити премјештен у другу приватну резиденцију.

Одлука је, како је пренио Ројтерс, донесена због Ендруових веза с преминулим сексуалним преступником Џефријем Епстином.

Принц Ендру, осми у реду за британски престо, посљедњих седмица поново је под притиском јавности након нових открића из постхумних мемоара једне од Епстинових жртава Вирџиније Ђуфре у којима га оптужује за сексуални напад.

Ендру је све оптужбе одбацио, али је почетком мјесеца најавио да више неће користити титулу војводе од Јорка нити одликовање Реда витеза.

Краљ Чарлс III

