Краљ Чарлс одузео принцу Ендруу титуле и наредио исељење из палате

30.10.2025
20:49
Коментари:0
Краљ Велике Британије Чарлс III одузео је свом млађем брату принцу Ендруу све титуле и почасне одлике и наложио му исељење из резиденције, саопштила је данас (30.октобра) Бакингемска палата.
У саопштењу се наводи да је принцу формално уручен захтјев да преда закуп виле Ројал Лоџ и да ће бити премјештен у другу приватну резиденцију.
Одлука је, како је пренио Ројтерс, донесена због Ендруових веза с преминулим сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Принц Ендру, осми у реду за британски престо, посљедњих седмица поново је под притиском јавности након нових открића из постхумних мемоара једне од Епстинових жртава Вирџиније Ђуфре у којима га оптужује за сексуални напад.
Ендру је све оптужбе одбацио, али је почетком мјесеца најавио да више неће користити титулу војводе од Јорка нити одликовање Реда витеза.
