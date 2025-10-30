Ова земља ограничава брзину ходања, на удару и ромобили

Брзо ходање ускоро ће бити илегално у Словачкој јер Братислава мијења законе како би спријечила несреће на тротоарима – биће допуштено ходати до шест километара на сат, пише Политико.

Парламент у Братислави у уторак послијеподне усвојиће амандмане саобраћајне закона који ће као максималну брзину на тротоарима у урбаним срединама ограничити на 6 километара на сат.

Мјера се односи на пјешаке, бициклисте, скејтере те возаче електричних или обичних ромобила – односно свих учесника саобраћаја на тротоарима.

"Све већи броја судара с возачима ромобила"

"Главни циљ је појачати сигурност на тротоарима у погледу све већег броја судара с возачима ромобила", рекао је аутор амандмана из владајуће странке Смер премијера Роберта Фица.

Иако закон ступа на снагу тек с почетком идуће године, његови заговорници нису појаснили како га планирају проводити, пише Политико.

Човјек у просјеку хода брзином од четири до пет километара на сат. Али, британски Херт Фондејшн пише како је брзина од 6,4 умјерена за некога у одличној форми.

Опозиција је критиковала нови закон, а чак је и словачко министарство унутарњих послова нагласило да би било примјереније забранити вожњу електричних ромобила на плочницима него уводити опште ограничење брзине, додаје Политико.

(Индекс)