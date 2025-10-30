Logo

Захарова: Москва инсистира на укидању понижавајућег протектората у БиХ

30.10.2025

16:17

Захарова: Москва инсистира на укидању понижавајућег протектората у БиХ
Фото: Танјуг/АП

Русија као један од гараната Дејтонског споразума, инсистира на укидању понижавајућег протектората који је неспојив са суверенитетом БиХ, рекла је портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова.

"Ми се залажемо предавање цјелокупне одговорности за судбину БиХ њеним народима, за обнову свеобухватног и узајамно поштованог дијалога међу њима, на основу Дејтонског споразума о равноправности три државотворна народа и два ентитета, који имају широка уставна овлашћења", поручила је Захарова на конференцији за новинаре.

Она је истакла да Шмит није ништа друго него самозванац, тако да не може имати ни овлашћења да некоме уступа функцију високог представника, преноси РТ Балкан.

"Шмит није именован од Савјета безбједности УН и нема никакав легитимитет. Постоје посебне ријечи да се окарактерише ко је он заправо – он је самозванац, узурпатор", нагласила је Захарова.

Упитана да прокоментарише наводе медија да ће Шмит да оде из БиХ, Захарова је истакла да он није никада заузимао никакву званичну функцију.

"Он не може да преда пуномоћја којима не располаже, којима није располагао, нити су му била додијељена", поручила је Захарова.

Она је напоменула да је позиција високог представника од 2021. године упражњена када је отишао Валентин Инцко.

"Што се тиче Шмита, његов боравак у БиХ је апсолутно његова приватна ствар, која нема ништа заједничко са процесом постконфликтног рјешења БиХ, барем не у том формату који је међународна заједница усагласила", поручила је Захарова.

