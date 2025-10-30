Усвојена резолуција Марин ле Пен! Изгласан важан приједлог деснице

Извор:
Француски парламент данас је, по први пут у историји, усвојио резолуцију коју је предложила крајње десничарска странка Национално окупљање Марин ле Пен, а којом се позива на укидање споразума са Алжиром из 1968. године.
На сједници је 185 посланика гласало за необавезујућу резолуцију којом се Влада позива да укине споразум са Алжиром из 1968. године, којим се олакшава алжирска имиграција у Француску, док је 184 посланика, углавном из редова љевице, гласало против, преноси портал Политико.
Резолуција, коју је промовисало Национално окупљање, усвојена је тијесном већином захваљујући одлучној подршци неких десничарских и центристичких посланика, али и због тога што се многи из странке предсједника Емануела Макрона нису појавили на гласању.
"Француска се суочава са постепеним гушењем"
Резолуција нема правну моћ, али гласање за њу представља симболичну побједу за Ле Пен и њену партију, коју су до сада изоловали центристички и љевичарски посланици због такозваног санитарног кордона, самонаметнутог неписаног правила које им спречава да сарађују са крајњом десницом.
- По први пут, текст који је представило Национално окупљање је усвојен - рекла је Ле Пен убрзо након гласања, позивајући премијера Себастијана Лекорнија да поништи споразум.
Текст је подржало и 17 посланика Хоризонта, странке десног центра бившег премијера Едуара Филипа.
На укидање споразума је раније позивао и шеф Макронове странке Ренесанса Габријел Атал, због растућих тензија између Француске и Алжира, а он није присуствовао данашњем гласању.
Љевичарске опозиционе групе су убрзо напале Атала и његову странку и оптужиле их да су дозволили Ле Пен и њеној партији да усвоји текст који сматрају расистичким.
