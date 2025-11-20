Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

Извор:
АТВ
20.11.2025
23:10
Коментари:0
Све мање људи у новчанику носи готовину, а све више користи мобилне апликације.
Да ли нас чека свијет без кеша и да ли готовина одлази у прошлост, откривају саговорници АТВ-ове емисије "Битно".
Борис Мајсторовић 'Digital Asset Management' д.о.о. Бања Лука појаснио је како функционишу криптовалуте и шта су оне заправо.
"Криптовалута је дигитални новац или дигитална имовина која се налази на интернету, односно еволуција новца која је направљена на једној новој технологија која у суштини омогућава да нема посредника", рекао је Мајсторовић.
Он је истакао да је јако битно за криптовалуте нагласити је да иза криптовалуте не стоји ни држава, нити централна банка неке државе него су криптовалуте у суштини децентрализоване.
Истакао је да се мрежа преко које се одвијају трансакције налази на хиљадама машина.
Свијет
Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона
"Она је у потпуности независна и има одређена своја правила која нико не може да измијени. Зато је огромно повјерење у криптовалутама зато што знамо да монетарне политике одређених политика склоне да мијењају правила док криптовалуте је то скоро па немогуће", рекао је Мајсторовић.
Он је истакао да криптовалута може да замијени прави новац у будућност, тј. већ сада га мијења на неки начин.
Срђан Шупут, директор Агенције за банкарство, истакао је да криптовалуте представљају и одређен ризик.
"Ако ћемо гледати и причати о банкама у Републици Српској, односно у БиХ, мислим да је врло јасно било да је до прије годину дана нисмо имали препознату криптовалуту у регулативи, односно дигиталну имовину. И онда када немате нешто кроз законе и подзаконске акте прописано, онда имате велики ризик од свега тога", рекао је Шупут.
Он је истакао да је Комисија од хартија од вриједности та која даје сагласност и надире рад криптомјењачница.
"Ми назиремо рад банака, али криптовалуте се не ослањају на банке. Тако да је постојао значајан ризик и он још увијек постоји", рекао је Шупут.
Према ријечима директорке компаније "AirCrash AC" Лане Цветановске, грађани постају све више информисани о разликама између електронског новца и криптовалута, али регулаторни оквир за ове дигиталне валуте још није у потпуности дефинисан.
"Ми смо тек основано друштво што се тиче територије БиХ, те смо тек почетком ове године добили лиценцу за издавање електронског новца. Наш фокус био је на постављање темеља, како радимо и да ли радимо у складу са регулативом. Некако нам није дошло у фокус да размишљамо о некој потенцијалној колаборацији. Мислим да у некој догледној будућности обје стране могу да имају користи од заједничке сарадње", рекла је Цветановска.
Истакла је да је становништво постало информисано о разликама између електронског новца и криптовалута.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму