Русија планира производњу 510 милиона тона нафте

19.11.2025
Посљедње санкције САД и земаља Запада нису утицале на производњу нафте у Русији, а укупан обим производње је већи него претходног мјесеца, саопштио је потпредсједник Владе Русије Александар Новак.
- Русија очекује да ће производња нафте ове године износити 510 милиона тона - истакао је потпредсједник руске владе.
Према наводима владе, цијене горива на независним бензинским станицама већ падају, а очекује се да ће пад бити настављен и у малопродаји.
Продаја руске нафте по сниженој цијени, прилагођавање индустрије новим санкцијама и преуређење логистике трајаће око један до два мјесеца, додао је Новак.
Русија не планира добровољно да смањује производњу нафте, као што је било најављено почетком 2023. године након увођења санкција Европске уније на куповину руске нафте и нафтних деривата, саопштио је Новак.
- Русија је у цијелости компензовала вишак производње нафте у оквиру механизма ОПЕК+ и даље ће се руководити искључиво утврђеним квотама - потврдио је он.
У фебруару 2023. године, након ступања на снагу санкција ЕУ на увоз руске нафте и деривата, Москва је саопштила да ће добровољно смањити производњу за 500 хиљада барела дневно.
Неколико мјесеци касније, њој се придружило још неколико земаља ОПЕК+, које су такође добровољно смањиле производњу поред квота које важе за све чланице алијансе.
Русија је раније изјавила да је Запад направио озбиљну грешку одбијајући да купује угљоводонике од Москве.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да европске санкције против Русије "нису довољно строге". Он је претходно изразио спремност да уведе "ефикасне" антируске рестрикције ако земље НАТО-а заједнички престану да купују нафту од Русије, а такође је предложио да чланице алијансе примијене царине на увоз из Кине у износу од 50-100 одсто.
