Logo
Large banner

Русија планира производњу 510 милиона тона нафте

Извор:

Агенције

19.11.2025

15:55

Коментари:

0
Nafta postrojenje
Фото: Loïc Manegarium/Pexels

Посљедње санкције САД и земаља Запада нису утицале на производњу нафте у Русији, а укупан обим производње је већи него претходног мјесеца, саопштио је потпредсједник Владе Русије Александар Новак.

- Русија очекује да ће производња нафте ове године износити 510 милиона тона - истакао је потпредсједник руске владе.

Према наводима владе, цијене горива на независним бензинским станицама већ падају, а очекује се да ће пад бити настављен и у малопродаји.

Продаја руске нафте по сниженој цијени, прилагођавање индустрије новим санкцијама и преуређење логистике трајаће око један до два мјесеца, додао је Новак.

Русија не планира добровољно да смањује производњу нафте, као што је било најављено почетком 2023. године након увођења санкција Европске уније на куповину руске нафте и нафтних деривата, саопштио је Новак.

- Русија је у цијелости компензовала вишак производње нафте у оквиру механизма ОПЕК+ и даље ће се руководити искључиво утврђеним квотама - потврдио је он.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

У фебруару 2023. године, након ступања на снагу санкција ЕУ на увоз руске нафте и деривата, Москва је саопштила да ће добровољно смањити производњу за 500 хиљада барела дневно.

Неколико мјесеци касније, њој се придружило још неколико земаља ОПЕК+, које су такође добровољно смањиле производњу поред квота које важе за све чланице алијансе.

Русија је раније изјавила да је Запад направио озбиљну грешку одбијајући да купује угљоводонике од Москве.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да европске санкције против Русије "нису довољно строге". Он је претходно изразио спремност да уведе "ефикасне" антируске рестрикције ако земље НАТО-а заједнички престану да купују нафту од Русије, а такође је предложио да чланице алијансе примијене царине на увоз из Кине у износу од 50-100 одсто.

Подијели:

Тагови:

Русија

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Економија

Министарка енергетике: Руси пристали да продају свој удио у НИС-у

4 ч

0
Изглед нове фабрике

Економија

Словачки гигант у Бањалуци гради 'фабрику будућности'

1 д

1
Паника на тржишту криптовалута: Расту опкладе на даљи пад биткоина

Економија

Паника на тржишту криптовалута: Расту опкладе на даљи пад биткоина

1 д

0
Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје

Економија

Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје

1 д

4

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

17

05

Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

16

52

Остојић: Исплатом ПДВ-а Бијељини пао је једини изговор - град до петка да измири сва дуговања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner