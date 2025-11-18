Словачки гигант у Бањалуци гради 'фабрику будућности'

Извор:
Словачка компанија СХП група, један од највећих произвођача хигијенске конфекције у региону и власник брендова Палома и Хармони, покреће велики инвестициони циклус у Босни и Херцеговини.
Њихова бањалучка компанија СХП Целекс, која у БиХ послује од 2002. године када је приватизовала некадашњи “Целекс”, планира изградњу нове, најмодерније фабрике папира у оквиру индустријског комплекса у пословној зони Инцел, пише "Бизнисинфо.ба".
Компанија је већ поднијела захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину, што је важан корак у реализацији пројекта. Важно је нагласити да ће нова фабрика у процесу производње рециклирати властити технолошки отпад.
Пројект, назван “Нова генерација”, подразумијева изградњу потпуно нове хале и инсталирање врхунске технологије способне да производи 195 тона папира дневно.
Нова машина биће типа Цресцент формер, с максималном брзином до 2000 метара у минути и ширином папира од 5500 милиметара – што је стандард најмодернијих европских постројења.
Планиране граматуре папира крећу се од 13 до 40 грама по метру квадратном, а фокус ће бити на производима хигијенске конфекције највишег квалитета.
СХП Целекс најављује значајан искорак у технолошком и еколошком смислу. Користиће се 100% примарна целулозна влакна; комплетна припрема пулпе биће у новом, енергетски ефикасном постројењу; у процесу ће се рециклирати властити технолошки отпад, чиме се смањује притисак на животну средину.
Нова фабрика биће изграђена у кругу постојећег индустријског комплекса, а постојећи објекти ће бити дјелимично реконструисани и претворени у складишта џамбо рола.
Најближе стамбене зграде удаљене су око 500 метара од локације, а комплекс се налази уз лијеву обалу Врбаса, унутар пословне зоне Инцел.
Инвестиција СХП групе представља један од највећих индустријских пројеката у сектору прераде папира у БиХ у посљедње двије деценије.
С обзиром на снагу брендова Палома и Хармони, нова технологија омогућиће компанији да додатно прошири тржиште и повећа удио извоза.
