Словачки гигант у Бањалуци гради 'фабрику будућности'

Извор:

АТВ

18.11.2025

16:26

Изглед нове фабрике
Фото: Screenshot

Словачка компанија СХП група, један од највећих произвођача хигијенске конфекције у региону и власник брендова Палома и Хармони, покреће велики инвестициони циклус у Босни и Херцеговини.

Њихова бањалучка компанија СХП Целекс, која у БиХ послује од 2002. године када је приватизовала некадашњи “Целекс”, планира изградњу нове, најмодерније фабрике папира у оквиру индустријског комплекса у пословној зони Инцел, пише "Бизнисинфо.ба".

Компанија је већ поднијела захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину, што је важан корак у реализацији пројекта. Важно је нагласити да ће нова фабрика у процесу производње рециклирати властити технолошки отпад.

Нова фабрика капацитета 195 тона папира дневно

Пројект, назван “Нова генерација”, подразумијева изградњу потпуно нове хале и инсталирање врхунске технологије способне да производи 195 тона папира дневно.

Нова машина биће типа Цресцент формер, с максималном брзином до 2000 метара у минути и ширином папира од 5500 милиметара – што је стандард најмодернијих европских постројења.

Планиране граматуре папира крећу се од 13 до 40 грама по метру квадратном, а фокус ће бити на производима хигијенске конфекције највишег квалитета.

СХП Целекс најављује значајан искорак у технолошком и еколошком смислу. Користиће се 100% примарна целулозна влакна; комплетна припрема пулпе биће у новом, енергетски ефикасном постројењу; у процесу ће се рециклирати властити технолошки отпад, чиме се смањује притисак на животну средину.

Инвестиција која мијења индустријски пејзаж

Нова фабрика биће изграђена у кругу постојећег индустријског комплекса, а постојећи објекти ће бити дјелимично реконструисани и претворени у складишта џамбо рола.

Пројекат укључује:

  • изградњу хале за машину,
  • постројење за припрему пулпе,
  • складишне капацитете,
  • нове саобраћајне руте и паркинг зоне,
  • двије интегрисане камионске ваге,
  • обезбијеђено градилиште и приступне путеве за све службе, укључујући ватрогасце.

Најближе стамбене зграде удаљене су око 500 метара од локације, а комплекс се налази уз лијеву обалу Врбаса, унутар пословне зоне Инцел.

Значај пројекта за Бањалуку и цијелу БиХ

Инвестиција СХП групе представља један од највећих индустријских пројеката у сектору прераде папира у БиХ у посљедње двије деценије.

Модернизација би:

  • повећала укупне капацитете и конкурентност домаће индустрије,
  • отворила нова радна мјеста,
  • створила стабилнију и еколошки прихватљивију производњу,
  • учврстила позицију СХП групе као лидера у регији.

С обзиром на снагу брендова Палома и Хармони, нова технологија омогућиће компанији да додатно прошири тржиште и повећа удио извоза.

