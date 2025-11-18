Индијски трговински дефицит готово удвостручен за годину дана и највећи је икада

18.11.2025
09:15
Коментари:0
Трговински дефицит Индије нагло је повећан у октобру, на 41,68 милијарди америчких долара (око 36 милијарди евра), у односу на 26,23 милијарде долара (око 22,64 милијарди евра) годину дана раније, објавило је данас индијско Министарство трговине и индустрије.
Према прелиминарним процјенама, то је далеко премашило тржишна очекивања од 29,4 милијарде долара (око 25.38 милијарди евра), пренио је Трејдинг екомоникс.
То представља највећи мјесечни трговински дефицит икада забиљежен, јер је увоз скочио за 16,6 одсто на рекордних 76,06 милијарди долара, углавном подстакнут наглим повећањем куповине племенитих метала.
Само увоз злата порастао је на 14,72 милијарде долара, што је скоро троструко више од 4,92 милијарде долара прије годину дана, док су пошиљке сребра такође допринијеле скоку.
У међувремену, извоз је опао за 11,8 одсто на 34,38 милијарди америчких долара, а испоруке Сједињеним Америчким Државама пале усљед утицаја америчких царинских мјера.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа је крајем августа увела царине до 50 одсто на индијску робу, а октобар је други мјесец под новим царинама, чак и у вријеме када Њу Делхи и Вашингтон настављају преговоре.
Од априла до октобра, увоз је порастао за 6,4 одсто, док је извоз порастао за 0,6 одсто.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму