Хоће ли функционери добити 1.000 КМ и када би могла бити исплата?

Аутор:Стеван Лулић
17.11.2025
19:46
Коментари:1
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је у понедјељак Приједлог закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2025. годину.
Да би Приједлог био дефинитивно усвојен остало је још да га Дом народа изгласа, а делегати би то требало да ураде на сједници у четвртак.
Овај Приједлог, између осталог, подразумијева и исплату накнаде од 1.000 КМ за запослене у институцијама.
Ко ће тачно добити накнаду, зашто је она уврштена у Приједлог закона о Буџету, те када би могла бити исплаћена за АТВ је објаснио Миленко Мајсторовић, шеф кабинета Министра финансија БиХ Срђана Амиџића.
Економија
Хоће ли расти цијена електричне енергије?
Мајсторовић је објаснио да је Савјет министара почетком године донио одлуку о повећању основице плата запослених у институцијама, али оно није било могуће извршити без усвајања Закона о Буџету. Стога се кренуло у овај вид накнаде с обзиром да запослени нису још добили то повећање основице.
"С обзиром да Закон о Буџету није усвојен током године, суштински су се одређена средства акумулирала. У том смислу, ми смо предвидјели у овом Буџету да исплатимо људима 1.000 марака накнаде да бисмо обештетили те људе с обзиром да су скоро цијелу годину остали без повећања плате", објаснио је Мајсторовић за АТВ.
Мајсторовић нам је даље објаснио како се дошло до износа накнаде од хиљаду марака.
"Ми смо извршили анализе и нашли просјек, с обзиром да на ту накнаду треба платити још порезе и доприносе", истакао је он.
Основно питање је када би тај новац могао бити на рачунима запослених? Одговор је јасан, убрзо након што процедура око усвајања Приједлога буџета до краја буде завршена.
Хроника
Прегажена жена са псом, возач побјегао са мјеста несреће
"Да би буџет био усвојен, остаје још Дом народа који је заказан за четвртак ове", рекао нам је Мајсторовић и нагласио:
"То подразумијева да ако се усвоји тада, накнада ће се исплаћивати у року од осам дана од објављивања Буџета у Службеном гласнику. Тако да би та помоћ могла бити исплаћена половином децембра ако се овом динамиком усвоји Буџет".
Поновио је да новац за ове намјене већ постоји на рачунима, и да он припада управо људима којима је и намијењен.
"Ради се о томе да је основица почетком ове године требало да порасте на 631,50 КМ. С обзиром да није усвојен Закон о буџету ми смо тај новац, да кажемо, сачували, јер је то у суштини новац радника. Практично, ми сада тај новац враћамо радницима као неку врсту обештећења јер га једноставно нисмо смјели исплатити", нагласио је он.
Истакао је да се накнада односи искључиво само на раднике у институцијама.
Република Српска
Најпасивнија предизборна кампања до сада
"Неће бити исплаћена функционерима. Накнада се односи само на раднике", закључио је Мајсторовић за АТВ.
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
БиХ
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
12
22
05
21
56
21
54
21
48
Тренутно на програму