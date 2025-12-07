Logo
Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

Извор:

АТВ

07.12.2025

22:28

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија
Фото: АТВ

Екипа Фудбалског клуба Жељезничар у недјељу, 7. децембра, је у оквиру 18. кола ВВИН лиге Босне и Херцеговине доживјела тежак пораз од екипе Фудбалског клуба Сарајево.

"Бордо тим" је у 157. сарајевском дербију славио са убједљивих 4:0 и тиме је нанио "Плавима" један од најтежих пораза, не само у међусобним сусретима, већ и у посљедњих неколико година.

Био је то врхунац леденог бријега, односно резултатске кризе која каже да Жељезничар у посљедњих шест првенствених утакмица има два ремија и чак четири пораза, док се са лошом игром пати још од првог овосезонског дербија са Сарајевом одиграном на "Грбавици" крајем септембра.

Све то је незадовољство у клубу са "Грбавице" довело до тачке усијања, те је, како "Радиосарајево.ба" сазнаје, донесена одлука да се прихвати оставка Адмира Аџема, шефа стручног штаба, коју је раније поднио руководству.

Аџем је након утакмице са Сарајевом истакао да није ни вријеме ни мјесто да се размишља о оставци, али је руководству "Плавих" очигледно "прекипјело", те је тако окончан и трећи мандат Аџема на клупи Жељезничара.

Подсјетимо, Аџем је Жељезничар водио у два наврата (јесењи дио сезоне 2014/2015 и у сезони 2017/2018), да би се на клупу "Плавих" вратио овог љета замијенивши Дениса Ћорића.

Аџем је у трећем мандату на "Грбавици" остварио учинак од седам побједа, шест ремија и седам пораза у свим такмичењима.

За сада није познато ко би могао бити његов насљедник а екипу Жељезничара до краја јесењег дијела сезоне очекују још два сусрета, и то оба на домаћем терену, против Радника и Слоге.

ФК Жељезничар

