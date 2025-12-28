Logo
На основу 81 одсто гласова, Самоопредјељење на 50 одсто, Српској листи 3,4 процента

На основу 81 одсто гласова, Самоопредјељење на 50 одсто, Српској листи 3,4 процента
Према прелиминарним подацима Централне изборне комисије, а на основу 81 одсто пребројаних гласова на ванредним парламентарним изборима на Косову и Метохији, Самоопредјељење је освојило око 50,06 одсто, Демократска партија 20,66, Демократски савез 14,12, Алијанса за будућност 6,09.

Српска листа је освојила 3,42 одсто гласова или 24.204 гласа.

Друга странка Срба по броју гласова је "За слободу правду и опстанак" са 0,44 одсто или 3.080 гласова а трећи је Косовски савез, са освојених 308 гласова.

Косово и Метохија

