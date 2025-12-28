Logo
Полиција блокирала дио улице, комшије у страху: Тражи се нападач

Телеграф

28.12.2025

Потрага за разбојником који је јуче брутално избо баку (67) пред њеним унуком на Новом Београду добила је нове информације.

Према најновијим информацијама са терена, бјегунац је лоциран прво на Звездари, а потом и на Врачару, гдје је наводно покушао да пронађе уточиште у напуштеној кући у Шуматовачкој улици, пише Телеграф.

Након што је цела престоница подигнута на ноге због крвавог пира у Блоку 37, грађани су преузели кључну улогу у лоцирању осумњиченог.

Виђен на Звездари, па лоциран на Врачару

Потјера је синоћ добила на интензитету након што је стигло неколико пријава грађана који тврде да су препознали мушкарца са снимака:

Више свједока пријавило је синоћ око 21 сат мушкарца који одговара опису (сиви дукс, црни прслук) како се убрзано креће кроз споредне улице на Звездари. Полицијске патроле су одмах упућене на овај терен, али је нападач успио да измакне.

Два сата касније, услиједио је нови шок. Према незваничним информацијама, сумња се да је исти мушкарац ушао у кућу у Шуматовачкој улици на Врачару.

Опсадно стање у Шуматовачкој

У овом дијелу Врачара тренутно влада опсадно стање. На лицу мјеста је примјетан велики број припадника полиције и Интервентне јединице 92 који провјеравају сваку информацију. Вјерује се да је нападач сатјеран у ћошак и да је хапшење само питање тренутка, пише Телеграф.

"Комшије су узнемирене, полиција је блокирала дио улице. Речено нам је да останемо у кућама док се претрес не заврши," каже један од станара Шуматовачке.

Потрага траје од тренутка када је овај мушкарац у ходнику зграде на Новом Београду више пута ножем убо С. Ћ. у врат и главу, покушавајући да јој отме торбу. Све се одиграло наочиглед њеног малог унука, који је само пуком срећом остао неповријеђен. Бака се тренутно опоравља у Ургентном центру и њено стање је стабилно.

"Будући да је нападач показао изузетну бруталност и да је вероватно и даље наоружан, апелујемо на грађане да му не прилазе уколико га примете, већ да одмах позову 192", апеловао је МУП.

