Ванредни парламентарни избори на КиМ

28.12.2025

08:14

На Косову и Метохији одржавају се ванредни парламентарни избори послије редовног гласања у фебруару, неуспјешног конституисања власти привремених приштинских институција и вишемесечне институционалне блокаде.

Гласање протиче уз учешће 24 политичка субјекта, укључујући и три српске странке, и у условима наставка притисака на српску заједницу од стране режима Аљбина Куртија.

На изборима учествују 24 политичка субјекта – 18 странака, три коалиције, двије грађанске иницијативе и један независни кандидат. Укупан број кандидата за посланике је 1.181.

Право гласа, према подацима Централне изборне комисије (ЦИК) у Приштини, има 2.076.290 грађана, од којих 1.999.205 на КиМ и 77.085 ван покрајине.

Бирачка мјеста отворена су од 7 до 19 часова, а гласаће се у 948 бирачких центара, на 2.614 бирачких места.

