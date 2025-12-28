Ванредни парламентарни избори на КиМ

28.12.2025
08:14
Коментари:0
На Косову и Метохији одржавају се ванредни парламентарни избори послије редовног гласања у фебруару, неуспјешног конституисања власти привремених приштинских институција и вишемесечне институционалне блокаде.
Гласање протиче уз учешће 24 политичка субјекта, укључујући и три српске странке, и у условима наставка притисака на српску заједницу од стране режима Аљбина Куртија.
На изборима учествују 24 политичка субјекта – 18 странака, три коалиције, двије грађанске иницијативе и један независни кандидат. Укупан број кандидата за посланике је 1.181.
Право гласа, према подацима Централне изборне комисије (ЦИК) у Приштини, има 2.076.290 грађана, од којих 1.999.205 на КиМ и 77.085 ван покрајине.
Бирачка мјеста отворена су од 7 до 19 часова, а гласаће се у 948 бирачких центара, на 2.614 бирачких места.
