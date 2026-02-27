Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

Извор:
АТВ
27.02.2026
22:59
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине осуђен је данас на 10 мјесеци условне затворске казне због преваре са социјалним примањима у Аустрији у износу од 14.013 евра.
Наиме, овај 48-годишњак је био оптужен за дјело тешке преваре јер је од 1. фебруара 2021. до 6. октобра 2025. укупно 24 пута боравио у својој домовини, Босни и Херцеговини, а да то никада није пријавио аустријском Заводу за запошљавање (АМС), који је наставио да му исплаћује новчану помоћ за незапослене.
Он је током суђења схватио да порицање нема смисла, јер га је тужитељка у више наврата ухватила у лажи. Наиме, током истраге је рекао да му је жао што не може да покаже пасош, јер га је, како тврди, изгубио приликом пресељења. Међутим, то није прошло код тужилаштва које је затражило податке од колега из БиХ са граничних прелаза, који су уредно евидентирали сваки његов прелазак границе, преноси портал "Независне".
Оптужени, који се појавио без адвоката, признаје кривицу по свим тачкама оптужнице. Рекао је да му је отац био болестан, па је морао често да путује код њега.
„Тада су сви ишли, ја сам заборавио да пријавим“, правдао се. Ипак, то “заборављање да пријави” му се “омакло” чак 24 пута, због чега суткиња није повјеровала у његову верзију приче.
„Можда је све то тако, али новчана помоћ је везана за боравак у Аустрији. Можете да путујете, али тада немате право на новац!“, поучила га је суткиња Сарман.
Ова обавеза пријављивања јасно стоји и на обрасцима за захтјев, подсјетила га је судија.
„Нико ми није прочитао“, жалио се оптужени, којем преводилац није потребан. „Знамо сви да то многи раде, али је ипак кажњиво“, одговара му суткиња.
„Стварно нисам имао одмор, ишао сам аутобусом за 20 евра. Увијек по три-четири дана“, тврдио је оптужени. Суткиња Царманн, међутим, имала је детаљан увид у податке са границе:
„Није то било само пар дана. Имам овдје и 49 и 45 дана“, исправила га је суткиња.
Иначе, током суђења оптужени се пожалио на АМС: „Обећали су да ће ми наћи посао!“, рекао је он, а одговорили су му да посао мора сам да нађе.
У завршној ријечи 48-годишњак изражава жаљење. „Покушавам да се ослободим АМС-а, увијек се обећава, али кад дођеш код послодавца, само кажу ‘довиђења’ и нема посла“, рекао је осуђени, додајући да се осјећа се напуштеним. Ни тужилаштво, а ни осуђени нису најавили жалбу на пресуду.
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч1
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму