Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Срђан Јездимир, поријеклом из Лакташа, звани српски Ескобар, један од највећих нарко босова који је у затвору у Еквадору, поново је у центру скандала у тој држави пошто су откривене криптоване поруке и разговори из којих произилази да је потплаћивао политичаре, гувернере и министре, као и да је једном предсједничком кандидату поклонио џип "форд еџ".
Портал "Ел универсо" преноси да је имао увид у више од 200 анализираних разговора између српског трговца дроге и његових сарадника, међу који је и Урош Колаковић, за којим трагају Србија и Еквадор.
"Теренац "форд еџ" стављен је на располагање Андресу Араузу, председничком кандидату. Откривено је да је аутомобил поклонио Јездимир 2021. Те године у Еквадору је трајала једна од најполаризованијих предсједничких кампања у историји државе, а Јездимир је аутомобил поклонио тадашњем кандидату коалиције Унија за наду", пренио је овај портал.
Како наводе, истрага која је покренута тек после дешифровања једне од апликација за тајну комуникацију, откривено је да је Јездимир који је имао надимак Брат чинио "услуге" политичарима преко којих су он и припадници његовог клана за узврат били заштићени, али су добијали нелегално еквадорске личен карте, имена и идентитете.
"То им је било веома важно, јер су на тај начин били заштићени пошто у то вријеме Еквадор није изручивао своје држављане другим државама", објашњавају због чега им је добијање еквадорских докумената био приоритет.
У једном од пресретнутих разговора, извјесни Европљанин Один пише Брату, односно Јездимиру, да ће тражити "од Херманита (чији идентитет није откривен) оклопни камион јер је свој аутомобил ставио на располагању кандидату",
"Дао сам свој аутомобил Араузу Братре, рекао си ми тога дана да га предам. Знаш да радим оно што ми кажеш Брате", пише наводно у пресретнутој комуникацији.
Сарадници Срђана Јездимира, како наводе, пратили су на дан избора резултате и славили успјех својих политичких сарадника. Истовремено, како се наводи, свој утицај јачали су и преко других политичара, укључујући и гувернере и министре у влади.
У једној од порука Срђан Јездимир је писао "имамо и овог посланика", и уз поруку послао његову фотографију, сликано на телевизији, а потом и да би уз "његову подршку могли да покрену Т", за шта истражитељи сумњају да је ријеч о тони кокаина.
Српски Ескобар, како медији у Латинској Америци зову Срђана Јездимира, био је ухапшен у Перуу 2011. са пуним кофером дроге, али је за то био ослобођен. Неколико година касније, 2014. поново је "пао" са 153 килограма кокаина и тада се пред судом бранио да је у Јужну Америку дошао због "породичног бизниса" а као доказ је предао документацију да му је мајка 2013. била у Еквадору да купи фарму, али да је одустала јер је видјела "превише наоружаних људи".
Тврдио је да у Србији никада није осуђиван и да је у овој земљи био успјешан спортиста. Тада је осуђен на 17 година и четири мјесеца затвора, али му је судија Кристијан Роху Фавиан казну смањио на 10 година, због чега је избио велики скандал, током ког је ухапшен судија и осуђен на три године затвора због корупције.
Јездимир је, међутим, на слободу пуштен послије само четири године уз образложење да је "преваспитан" и да је у затвору "правио оригами, читао књиге и писао саставе о штетности дроге".
Током истраге, откривено је да његова моћ у криминалном подземљу ширила мрежа сардника међу којима су осим политичара били и лучки и царински службеници који су га извјештавали о контејнерским рутама и одредиштима, запослене у лукама који су имали улогу да му помогну да контејнери у којима је кријумчарио кокаин у Европу избјегну контролу, људе који су на своје име оснивали компаније преко којих је прао новац, па чак и полицијске и тужилачке сараднике који су му помагали да остане "испод радара" истражитеља.
"Према оперативним информацијама, плаћао их је у кешу", наводе медији.
Они наводе да је током истраге откривено да је криминална група на чијем је челу био Јездимир основала чак три компаније за обезбјеђење, а све из два разлога, да би његови "војници" добили дозволе за ношење оружја али да би их "легално" поставио као чуваре у стратешки важним лучим подручјима.
"Њихова улога, према документима из истраге, била је да омогуће унос дроге у бродске терминале и њено скривање у контејнере са легалним товаром", открио је овај портал.
Компаније повезане са кланом овог српског нарко боса имале су регистроване адресе у Гвајакилу и у областима близу Посорје, у Гвајасу, једној од главних полазних тачака за еквадорски извоз.
Из ових лука, како сумњају еквадорски истражитељи, кокаин је прекоокеанским бродовима слао у Антверпен у Белгији и Ротердам.
"Досије који је отворен садржи и документацију о различитим методама убацивања кокаина, његовог скривања у подовима или зидовима бродова, коришћењу такозваних 'слијепих удица', односно убацивању кокаина у већ натоварене контејнер на бродове међу легалну робу", откивају детаље истраге.
Јездимир је, подсјетимо, ухапшен у новембру 2024. у Еквадору због прања пара и од тада је у притвору. У том поступку осуђен је на 10 година затвора, али крајем децембра прошле године против њега покренута још једна истрага због шверца кокаина.
Нова истрага, која је открива везе српског накро боса са политичарима, није први скандал који се везује за његово име.
Наиме, у новембру прошле године камере су снимиле како током изрицања пресуде којом је осуђен на 10 година затвора због прања новца пријети судији. Како су пренијели медији, он је прстом прелазио преко врата, алудирајући на ликвидацију. Посел овог инцидента, умјесто да се судији који је изрекао пресуду појача обезбјеђење, према писању медија, њему је заштита укинута. Судија је, наводно, због тога у највећој тајности напустио земљу и нико не зна гдје се налази.
Почетком године, еквадорско правосуђе је донијело одлуку да Срђана Јездимира изручи Аустрији која за њим трага због планирања убиства високопозиционираног припадника кавачког клана Дејана Кашћелана у Бечу! Међутим, прије него што буде пребачен у притвор у Бечу, Јездимир мора да одслужи казну у Еквадору.
Расписана потјерница
За Јездимиром су иначе, потјернице расписале и Србија и Хрватска. Према достављеној документацији, хрватске власти Јездимира траже због фалсификована докумената и преваре.
Подсјетимо, потјерницу за њим расписала је и Србија и то због сумње да је као вођа такозваног балканског картела учествовао у шверцу тона кокаина, а на потјерници је и његов сарадник Урош Колаковић.
Такође, име Срђана Јездимира помињало се и у поступку који је вођен против полицијског инспектора Божидара Столића, који који је правоснажно осуђен, а теретио се између осталог да је за новчану награду у систему МУП-а незаконито провјеравао да ли је против особа из криминалног миљеа, међу којима је био и Јездимир, расписана потјерница.
