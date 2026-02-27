Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

Извор:
Телеграф
27.02.2026
22:18
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић је, пошто је стигао из Казахстана, одмах посјетио министра унутрашњих послова Ивицу Дачића.
"Ја мислим да су му ти параметри, колико сам ја разумео, нешто бољи, али сувише је рано - рекао је Вучић, на шта се надовезао Спасоје Попевић, који је открио у каквом је министар Дачић стању.
"Он је на механичкој вентилацији 48 сати. То је сувише рано за било какве прогнозе. Његово стање је тренутно стабилно"рекао је Попевић.
Додао је да ће имати неке информације отприлике за 48 сати.
"Боримо се и радимо све што је у нашој моћи, и више од тога и надамо се најбољем, али држимо се доказа. Ово је медицина базирана на доказима, нешто јесте стабилизован, али има овдје још много тога да се ради и, понављам, сувише је рано за било какве прогнозе", закључио је Попевић.
Регион
Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе
Како је раније данас и рекао доктор Попевић, стање Ивице Дачића је непромијењено, стабилно.
"Сада смо добили прилику, због стабилизације, да спроведемо још допунских, дијагностичких тестова. То је све што могу у овом моменту да вам кажем", рекао је он данас.
Подсјетимо, министар унутрашњих послова Ивица Дачић налази се у стабилном, али и даље тешком здравственом стању након што је хитно хоспитализован у Клиничком центру Србије усљед дијагностиковане обостране упале плућа, преноси Телеграф.
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч1
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
53
22
51
Тренутно на програму