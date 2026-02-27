Logo
Large banner

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

Извор:

Телеграф

27.02.2026

22:18

Коментари:

0
Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић је, пошто је стигао из Казахстана, одмах посјетио министра унутрашњих послова Ивицу Дачића.

"Ја мислим да су му ти параметри, колико сам ја разумео, нешто бољи, али сувише је рано - рекао је Вучић, на шта се надовезао Спасоје Попевић, који је открио у каквом је министар Дачић стању.

"Он је на механичкој вентилацији 48 сати. То је сувише рано за било какве прогнозе. Његово стање је тренутно стабилно"рекао је Попевић.

Додао је да ће имати неке информације отприлике за 48 сати.

"Боримо се и радимо све што је у нашој моћи, и више од тога и надамо се најбољем, али држимо се доказа. Ово је медицина базирана на доказима, нешто јесте стабилизован, али има овдје још много тога да се ради и, понављам, сувише је рано за било какве прогнозе", закључио је Попевић.

Учионица

Регион

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

Како је раније данас и рекао доктор Попевић, стање Ивице Дачића је непромијењено, стабилно.

"Сада смо добили прилику, због стабилизације, да спроведемо још допунских, дијагностичких тестова. То је све што могу у овом моменту да вам кажем", рекао је он данас.

Подсјетимо, министар унутрашњих послова Ивица Дачић налази се у стабилном, али и даље тешком здравственом стању након што је хитно хоспитализован у Клиничком центру Србије усљед дијагностиковане обостране упале плућа, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Александар Вучић

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

2 ч

0
Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Регион

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

2 ч

0
Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

Регион

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

2 ч

0
Пожар у Брчком, фабрика намјештаја

Хроника

Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

2 ч

0

Више из рубрике

Туча хирурга на клиници

Србија

Хирурзи се посвађали на клиници, па услиједила жестока туча

5 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић о стању Ивице Дачића: Чим слетим у Београд, идем до болнице

6 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

7 ч

1
Студенти

Србија

Студенти имају право на повраћај дијела школарине: Ево шта треба да ураде

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

22

55

Централне вијести, 27.02.2026.

22

54

Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

22

53

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

22

51

Умро Милан Краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner