Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево у сриједу, 25. фебруара, пријављен је нестанак Ведада Доловчића (26), којем се од понедјељка, 23. фебруара, губи сваки траг.
Према наводима породице, посљедњи пут су с њим имали контакт у понедјељак око 19 сати, након чега више немају никакву информацију о његовом кретању нити су успјели ступити у комуникацију с њим.
Нестанак је полицији пријављен два дана касније, а породица је потом затражила и помоћ јавности у потрази.
Хроника
"Молимо све грађане који имају било какву информацију о Ведаду Доловчићу да одмах обавијесте најближу полицијску станицу или позову број 122. Свака информација може бити од великог значаја", поручили су.
Како је наведено, Ведад Доловчић је посљедњи пут виђен на Добрињи, а породица је објавила и његову фотографију како би га грађани лакше препознали и помогли у његовом проналаску, преносе Независне.
