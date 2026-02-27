За рубрику вјеровали или не: Политичко Сарајево би да подигне споменик окупатору

Аутор:Бранка Дакић
27.02.2026
19:07
Коментари:5
Приједлог посланика Странке за БиХ је, у најмању руку, за рубрику вјеровали или не. На памет им је пало да врате споменик Францу Фердинанду на простору Латинске Ћуприје у Сарајеву.
Намјера им је да изгурају Србе и уклоне трагове Гаврила Принципа, каже Бранислав Принцип, унук Гавриловог брата Николе.
"То су њихови политички интереси, да тај српски елемент некако изгурају. Могу они да раде шта хоће, али нешто ми то није некако промишљено", рекао је унук брата Гаврила Принципа Бранислав Принцип.
Не да није промишљено, већ је преседан и све иде у правцу неодољиве жеље да се пркоси српском народу, једна је од порука из Републике Српске.
"Ово што се дешава у окружењу и што долази из политичког Сарајева идеју прилог томе да ми морамо бити јачи, одлучнији, јединственији у сваком смислу те ријечи, без обзира како ће то неко схватити. Желимо мир, желимо стабилност, али исто тако нећемо дозволити нападе. То они нека раде тамо негдје, ја веома добро знам, преко мојих пријатеља у ФБиХ да ту причу не подржавају", јасан је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Прво сам помислио да је ово највећа лудост коју сам чуо,а онда сам схватио да је, заправо, лутање и тражење властитог идентитета, овако Љубиша Ћосић коментарише приједлог да се споменик окупатору поново нађе у центру Сарајева.
"Они у дубини схватају да подаништво окупатору није добро и да то не доноси ништа добро. Данас већ имате гласове у Федерацији који су исправни и који кажу „Шта то, људи, радите?“ Порука бошњачком народу је да с еони морају обрачунати са тражењем властитим идентитетом, да морају прихватити чињеницу да нико нормалан у свијету не слави окупаторе и не диже споменик окупатору", истакао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
"Несхватљиво је да уопште постоји код било којег народа у БиХ размишљање да се једном окупатору дигне споменик. Поставља се питање шта је сљедеће? Хоће ли доћи тренутак када ће неко изаћи са идејом да се чак и Хитлеру или Павелићу подигне споменик у Сарајеву", изјавио је посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић.
Иако је Градско вијеће Сарајева усвојило приједлог да се у овом граду поново постави споменик Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији, од тога неће бити ништа – поручио је Ирфан Ченгић, начелник Старог града Сарајево.
Споменик Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији налазио се на Латинском мосту од 1914. до 1918. године. Уклоњен је и уништен 1919. године, након Првог свјетског рата.
