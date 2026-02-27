ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

ЦИК је данас усвојио одлуку о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за начелника Вареша, према којима је највише гласова, односно 1.723 или 49,24 одсто, освојио Ризвановић.

Независни кандидат Дарио Додик освојио је 709 гласова или 20,26 одсто, Нурдин Беговић из Странке за БиХ 697 гласова или 19,92 одсто, Игор Шимић из Хрватског демократског савеза 231 глас или 6,60 одсто.

Кандидат ХДЗ-а БиХ Стела Терзић освојила је 139 гласова или 3,97 одсто.

Потврђени резултати пријевремених избора за начелника општине Вареш доступни су на интернет страници ЦИК-а /www.избори.ба/.

Пријевремени избори за Вареш расписани су након смрти начелника Здравка Марошевића. Одржани су 15. фебруара.