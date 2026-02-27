Logo
Large banner

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

Извор:

СРНА

27.02.2026

14:47

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Начелник Вареша је Малик Ризвановић /СДА/, потврдила је данас Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ.

ЦИК је данас усвојио одлуку о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за начелника Вареша, према којима је највише гласова, односно 1.723 или 49,24 одсто, освојио Ризвановић.

Независни кандидат Дарио Додик освојио је 709 гласова или 20,26 одсто, Нурдин Беговић из Странке за БиХ 697 гласова или 19,92 одсто, Игор Шимић из Хрватског демократског савеза 231 глас или 6,60 одсто.

Кандидат ХДЗ-а БиХ Стела Терзић освојила је 139 гласова или 3,97 одсто.

Потврђени резултати пријевремених избора за начелника општине Вареш доступни су на интернет страници ЦИК-а /www.избори.ба/.

Пријевремени избори за Вареш расписани су након смрти начелника Здравка Марошевића. Одржани су 15. фебруара.

Подијели:

Тагови :

Малик Ризвановић

Vareš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

БиХ

Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

1 седм

0
Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу

БиХ

Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу

1 седм

0
У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

БиХ

У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

2 седм

0
Ужас у БиХ: Порастао број отрованих, олово у крви д‌јеце

БиХ

Ужас у БиХ: Порастао број отрованих, олово у крви д‌јеце

3 седм

0

Више из рубрике

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

БиХ

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

39 мин

0
Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји

БиХ

Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји

2 ч

0
"Нема одуговлачења или ми судимо"; Нови протест у Сарајеву

БиХ

"Нема одуговлачења или ми судимо"; Нови протест у Сарајеву

6 ч

0
"Неће вам проћи, грађани Српске неће плаћати дугове БХРТ-а"

БиХ

"Неће вам проћи, грађани Српске неће плаћати дугове БХРТ-а"

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

14

18

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner