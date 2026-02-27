"Нема одуговлачења или ми судимо"; Нови протест у Сарајеву

Извор:
У Сарајеву је за данас заказан нови протест због трамвајске несреће у којој је погинуо младић, а четири особе повријеђене.
Протест је на друштвеним мрежама најавила неформална група студената, уз поруку да "нема одуговлачења или ће они да суде".
Протест је заказан за 13.00 часова код Земаљског музеја, гдје се 12. фебруара догодила несрећа.
На прошлом протесту одржаном у суботу, 21. фебруара, затражене су хитне оставке надлежних, транспарентна истрага о несрећи, слобода окупљања и реорганизација јавног превоза.
Окупљени су захтијевали да истрага о трамвајској несрећи буде обављена у потпуности и у разумном року, без одгађања и уобичајених намјерних развлачења, а налази изнесени у јавност.
У трамвајској несрећи је погинуо студент Ердоан Моранкић, док је тешко повријеђена средњошколка Ела Јовановић, којој је ампутирана нога.
