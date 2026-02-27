Промјена адвоката одгодила суђење Аљоши Борковићу

Аутор:Огњен Матавуљ
27.02.2026
09:36
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци одгодио је почетак суђења познатом хакеру Аљоши Борковићу које је било заказано за данас.
Како сазнајемо рочиште је одгођено јер је Борковић промијенио адвоката, о чему је суд благовремено обавијештен. Умјесто браниоца по службеној дужности, Борковићу је постављен изабрани бранилац.
”Суд је због тога донио рјешење о одгоди главног претреса, како би изабрани бранилац имао довољено времена за припрему одбране”, наводе у Окружном суду у Бањалуци.
Борковићу је на терет стављено продужено кривично дјело лажног пријављивање и покушај изнуде. У оптужници се наводи да је 25. децембра 2021. до 17. јануара 2022. године у више наврата позивао ПУ Бањалука и пуштао је звучне записе у којима је лажно пријављивао да су у угоститељским објектима ”Бизар” и ”Кафана” постављене експлозивне направе.
”Усљед пражњења и прекида рада објеката од стране полиције ради противдиверзионих прегледа правном лицу, власништво Н.Б, причињена је штета у укпном износу од 35.000. У међувремену оптужени је покушао да принуди оштећеног Н.Б. да му уплати новчани износ у криптовалути биткоин, шаљући му поруке преко апликације ”Вибер” тражећи уплату од 40.000 евра, како би престао са лажним дојавама”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је власнику пријетио да ће, уколико покуша да одуговлачи или ”шта друго петља”, дојаве бити још горе и да ће, уколико поруку пријави полицији, посљедице по њега бити ”много горе“, а који захтјев оштећени Н.Б. није испунио.
