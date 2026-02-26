Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

Извор:
Курир
26.02.2026
18:27
Коментари:0
Суд у белгијском граду Дендермонде осудио је Санија Ал Мурду, једног од вођа шкаљарског клана, на 15 година затвора због међународне трговине кокаином.
Ал Мурда је осуђен као вођа криминалне организације заједно са још 22 особе у једној од највећих истрага икада о кријумчарењу кокаина, коју су белгијска полиција и правосуђе започели још 2020. године у сарадњи са истражним органима Француске и Холандије.
Према доказима који су презентовани на суђењу у Белгији, криминална група којом је руководио Ал Мурда је у Европу преко Јужне Америке увезла и диструбуирала више стотина килограма кокаина, који је кријумчарен у камионима грађевинских фирми чији су власници били неки од оптужених, преноси Истрага.ба.
Дрога је била сакривена, између осталог, у стотинама тона цемента, кровних конструкција и лијепака који су били намијењени грађевинским фирмама, као и у облику кокаинске пасте у конзервама туњевине и кутијама са воћем.
Ради се о 668 килограма кокаина екстрахираних из пигмената, 225 килограма екстрахираних из конзерви туњевине, 435 килограма кокаинске пасте пронађене у транспорту угља и 170 килограма из транспорта воћа. Поред тога, у Колумбији је откривено још 356 килограма кокаина намијењеног за дистрибуцију у европским земљама. Хемијско "прање" кокаина, односно припрему дроге за дистрибуцију, обављали су колумбијски "кувари" у више градова на подручју Белгије.
Сани Ал Мурда и његови суоптуженици добили су затворске казне у распону од двије до 15 година, а за шестеро оптужених суд у Белгији је изрекао условне казне. Укупно је од чланова ове криминалне групе одузето више од 40 милиона евра стечених кријумчарењем дроге.
Хроника
Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик
"Несумњиво је постојало врло професионално структурирано и међународно организовано партнерство између оптужених. Унутар ове организације постојала је јасна појела задатака између великог броја чланова (лидера, учесника у одлукама, извршилаца, особа које су стављале на располагање своју имовину/компаније итд.). Сви су одиграли свој део или дали неопходан допринос. Првооптужени је организовао бројне транспортне линије кокаина широм свијета, сваки пут убацујући залихе кокаина између или у цемент, лијепак, разне врсте егзотичног воћа и угља. Такође се бринуо о контактима са земљама извора (углавном земљама Јужне Америке). Другооптужени је био његова европска десна рука и коорганизатор линија за дрогу", наводи се у саопштењу суда у Дендермондеу.
Ал Мурду је у посао са дрогом увео Един Гачанин Тито, вођа наркокартела "Тито и Дино". Ал Мурда, који је као и Гачанин рођени Сарајлија, брзо се повезао са припадницима шкаљарског клана и доспио до самог врха те организације, користећи њихову структуру за дистрибуцију и продају дроге. Прије шест година у Кијеву је организовао неуспјешни покушај ликвидације Радоја Звицера, вође супарничког кавачког клана.
За Санијем Ал Мурдом, који се тренутно налази у бјекству, већ дуже вријеме трага и БиХ правосуђе. У децембру прошле године Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Ал Мурдиних сарадника Елмедина Каришика, Сеида Хаџибајрића и других због прања новца стеченог трговином кокаином. Оптужница, међутим, није подигнута против самог Ал Мурде, који је руководио цијелом операцијом.
Према информацијама Истраге, Сани Ал Мурда скрива се у Турској.
Курир/Истрага.ба
Хроника
28 мин1
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму