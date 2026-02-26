Logo
Large banner

Инцидент у школи: Директор школе претукао домара?

Извор:

Аваз

26.02.2026

15:44

Коментари:

0
Инцидент у школи: Директор школе претукао домара?
Фото: Pexels.com

Директор ЈУ ОШ "Симин Хан" Тузла Сенад Османовић 9. септембра 2025. године, сумњичи се да је претукао домара школе, незванично сазнаје "Дневни аваз".

"За догађај од 9. 9. 2025. године Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона дана 4. 11. 2025. године, након подузетих мјера и радњи по упутама кантоналног тужиоца, достављен извјештај о почињеном кривичном д‌јелу против С. О., због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело лака тјелесна повреда", речено је за "Дневни аваз" из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Непрофесионално понашање

"Дана 3. 2. 2026. године ПС Исток је запримила пријаву у којој се указује на, наводно, непрофесионално понашање овлаштеног лица у школи према упосленику, а у вези које су подузете мјере и радње у оквиру законских овлаштења", наводе из МУП-а ТК.

Такође, поменути портал контактирао је МУП и да ли директор школе посједује и носи пиштољ, те да ли има дозволу за ношење и кориштење ватреног оружја, на шта су из Одсјека за односе с јавношћу Управе полиције МУП-а ТК кратко казали да су полицијски службеници Управе полиције МУП-а ТК предузели потребне мјере и радње с циљем утврђивања стварног чињеничног стања сходно позитивним законским прописима.

Весна Братић

Регион

Весна Братић одбила да достави телефон на претрес

Достављен извјештај

Како је за "Дневни аваз" потврђено из Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, Полицијска управа Тузла, Полицијска станица Исток у новембру 2025. године је Тужилаштву ТК доставила извјештај о почињеном кривичном д‌јелу против С. О., директора ОШ "Симин Хан" Тузла.

"Он је осумњичен за кривично д‌јело лака тјелесна повреда, а везано за догађај од 9. септембра 2025. у подручној школи Пожарница, када је лакше повријеђен домар у овој школи А. Р. Обављено је вјештачење тјелесних повреда, у току су провјере пријављених радњи и у предмету није донесена тужилачка одлука", потврђено је из Тужилаштва ТК.

Шта кажу из школе?

Овим поводом, овај портал је контактирао ЈУ ОШ "Симин Хан" Тузла два пута.

Наиме, 24. фебруара 2026. године су саопштили да без директоровог одобрења не могу говорити те да директор није ту. Дневни Аваз је поновно контактирао ову установу, а речено им је да директор "не бјежи од изјаве, те да ко га назове на број телефона он ће разговарати".

Подијели:

Тагови :

Школа

Туча

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хапшење Гачана, шверц 76 килограма марихуане, подигнута оптужница Невесиње

Хроника

Пуцњава, разбијена аута и десетине килограма дроге: Гачани оптужени за шверц марихуане

56 мин

0
Багер

Хроника

Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи

1 ч

0
Вртић дјеца игра

Хроника

Васпитачице осумњичене за злостављање дјетета, огласило се Тужилаштво

1 ч

0
Бошњак оптужен за пуцњаву у Бијељини

Хроника

Бошњак оптужен за пуцњаву у Бијељини

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner