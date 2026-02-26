Logo
Весна Братић одбила да достави телефон на претрес

Извор:

Танјуг

26.02.2026

15:30

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Бившој министарки просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе Весни Братић су након саслушања у СДТ-у, гдје је позвана да достави телефон на претрес, продужене мјере надзора, изјавио је њен адвокат Митар Шушић.

Он је рекао да Братићева није могла да препозна да ли је телефон њен, нити да се сјети шифре, а поручила је да га не би свакако откључала како се садржај не би дистрибуирао медијима, што је, како је рекла, раније била пракса.

Адвокат је рекао да је Братићева требало да присуствује претресу телефона, али да није могла да препозна да ли је телефон њен, будући да га је, како каже Шушић, купила неколико дана прије хапшења.

"Нагласила је да, све и да може да потврди и да би могла да се сјети шифре, да то не би учинила имајући у виду да старост уређаја и временски период, те да не може имати везе смјена директора 2021. године са телефоном који је купљен 2026. године, а да би евентуално, и садржај телефона, приватне поруке, приватне фотографије могле бити злоупотребљене односно експлоатисан за дистрибуцију медијима", рекао је Шушић.

Шушић је рекао да јој је продужена мјера кућног притвора.

