Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

Извор:
СРНА
25.02.2026
21:49
Предсједник Нове српске деморатије Андрија Мандић истакао је након састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком да су један другог упознали о бројним успјешним међународним активностима у претходном периоду, а чије је исходиште чување мира и стабилности у региону, са посебним акцентом на улогу српског народа у тој племенитој мисији.
- Вечерас сам се у Требињу срео са мојим пријатељем Милорадом Додиком. Током братског разговора, као предсједници двије српске странке, констатовали смо да границе нису препрека за културно и духовно јединство српског народа - написао је Мандић на друштвеној мрежи "Икс".
Мандић, који је и предсједник Скупштине Црне Горе, навео је да је на крају састанка, драгом пријатељу уручио слику Светог Петра Цетињског.
