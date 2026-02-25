Бившем оперативцу замрзнуто 13 станова и осам пословних простора

Извор:
25.02.2026
Бившем оперативцу Агенције за националну безбједност /АНБ/ Душку Голубовићу и његовој породици забрањено је да располажу непокретностима у Подгорици, Будви и на Жабљаку, укупне површине веће од 11.000 квадрата, за које црногорско Специјално тужилаштво сумња да су прибављене криминалним пословима.
Ријеч је о 13 станова, 12 гаража, осам пословних простора и 11 парцела земљишта, саопштило је Специјално тужилаштво.
Вијеће Вишег суда у Подгорици одбило је, као неосновану, жалбу Голубовића на рјешење судије за истрагу, којим је, на приједлог тужилаштва, одређена привремена мјера обезбјеђења на њихову непокретну имовину јер постоји основана сумња да је стечена криминалном дјелатношћу.
Жалба је била поднесена у корист Голубовића, окривљеног за продужено кривично дјело прање новца, његове супруге и дјеце чији су иницијали Д.Г, И.Г, Л.Г. и С.Г. и чланова породице повезаног правног лица "Н.Т.", навели су из тужилаштва.
Виши суд је средином овог мјесеца потврдио оптужницу против Голубовића којем је на терет стављено да је са одбјеглим Сандером Станајем, власником Ауто-центра "Рокшпед", организатор криминалне групе шверцера цигарета.
