Logo
Large banner

Бившем оперативцу замрзнуто 13 станова и осам пословних простора

Извор:

СРНА

25.02.2026

16:09

Коментари:

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Бившем оперативцу Агенције за националну безбједност /АНБ/ Душку Голубовићу и његовој породици забрањено је да располажу непокретностима у Подгорици, Будви и на Жабљаку, укупне површине веће од 11.000 квадрата, за које црногорско Специјално тужилаштво сумња да су прибављене криминалним пословима.

Ријеч је о 13 станова, 12 гаража, осам пословних простора и 11 парцела земљишта, саопштило је Специјално тужилаштво.

Мајкл Барон

Свијет

Везан и дављен: Славни глумац умро током интимног односа

Вијеће Вишег суда у Подгорици одбило је, као неосновану, жалбу Голубовића на рјешење судије за истрагу, којим је, на приједлог тужилаштва, одређена привремена мјера обезбјеђења на њихову непокретну имовину јер постоји основана сумња да је стечена криминалном дјелатношћу.

Жалба је била поднесена у корист Голубовића, окривљеног за продужено кривично дјело прање новца, његове супруге и дјеце чији су иницијали Д.Г, И.Г, Л.Г. и С.Г. и чланова породице повезаног правног лица "Н.Т.", навели су из тужилаштва.

Љубиша Ћосић

Република Српска

Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

Виши суд је средином овог мјесеца потврдио оптужницу против Голубовића којем је на терет стављено да је са одбјеглим Сандером Станајем, власником Ауто-центра "Рокшпед", организатор криминалне групе шверцера цигарета.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Imovina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Украо торбицу са 30.000 КМ, власник нуди награду

Хроника

Украдена торбица са 30.000 КМ: Власник нуди награду

1 ч

4
Јелена Карлеуша оштро о ПЗЕ: Сатанистички обреди болесне секте

Сцена

Сатанистички обреди болесне секте: Карлеуша оплела по ''Беовизији''

2 ч

0
Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Сцена

Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

2 ч

0
Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

Друштво

Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

2 ч

0

Више из рубрике

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Регион

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

2 ч

0
МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Регион

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

2 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

4 ч

0
Аутом слетио у ријеку

Регион

Спасио мушкарца који је слетио у ријеку: "Од данас је Ивица мој брат"

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

17

26

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner