Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

Телеграф
25.02.2026
15:36
Велики или Васкршњи пост, најдужи и најстрожи у православној традицији, увелико траје, а вјерници се припремају за прославу Васкрса који ове године пада 12. априла. Док се многи одлучују да посту приступе тек у посљедњој недјељи како би примили Свету тајну причешћа, отац Предраг Поповић упозорава да таква пракса није у складу са суштином хришћанског живота и визијом Светих отаца.
Према ријечима оца Предрага, црквени живот налаже јасна правила која не познају сезонску побожност. Он наглашава да је православни хришћанин дужан да пости сва четири велика поста у цјелости, као и сваку сриједу и петак, изузев трапавих седмица. Духовни и тјелесни подвиг вјерник треба да усклади са својим надлежним свештеником, али је кључна ставка редовност.
- Дакле, свако ко живи тако, члан је Цркве Христове и достојан је Причешћа, јер га Господ удостојава Тијела и Крви Своје - поручује отац Предраг, истичући да је свака недјеља прилика за сусрет са Христом на Литургији.
Ипак, у пракси се често среће модел по којем вјерници посте само шест дана на води прије него што стану пред путир. Отац Предраг је прилично оштар према оваквом приступу, називајући га својеврсним духовним немаром. Он објашњава да се за оне који нису редовни уводе строжа правила управо зато што су током године били одсутни из заједнице, али истиче да то суштински није исправан пут.
- Ниједан свети отац апостолског времена не би такве уопште примао у Цркву и заједницу, јер је то ниподаштавање. Да, добро сте чули. Није ниподаштавање кад постиш 230 дана у години и идеш сваке недјеље у цркву, већ то кад дођеш два пута у години, испостиш тијелом шест дана, исповиједиш се, и онда је све у реду. А ми смо будале онда што смо редовни у тјелесном и у духовном подвигу - јасан је отац Предраг.
Он сматра да се у народу често шири заблуда о томе колико често вјерник треба да се причешћује. Док неки вјерују да је превише чест приступ путиру знак духовне гордости или млакости, он тврди супротно. Страх од редовног причешћивања види као препреку коју треба превазићи кроз сталну будност и спремност.
- Лаж је и обмана ђаволска да је причешћивање сваке недјеље гријех и млако хришћанство. Ми треба да смо спремни на сусрет са Христом сваки дан, а не двапут у години - закључује отац Предраг Поповић у својим поукама вјерницима пред наступајући празник.
