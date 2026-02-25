Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

25.02.2026
12:45
Коментари:0
На приједлог министра комуникација и транспорта БиХ Едина Форте, Савјет министара БиХ је на данашњој сједници усвојило Закон о допунама Закона о комуникацијама, којим се уводи обавеза регистрације корисника мобилних телекомуникационих услуга с плаћањем унапријед (припејд корисници).
Овим измјенама затвара се правна празнина која је до сада омогућавала кориштење пријепд СИМ картица без регистрације корисника, што је у пракси отежавало или онемогућавало ефикасно вођење истрага.
Наиме, безбједност и правосудне институције се суочавају с озбиљним ограничењима у утврђивању идентитета особа које користе телекомуникацијске услуге за извршење кривичних дјела, будући да формални претплатнички однос не постоји.
"Ово је мјера која јача безбједност грађана, а не задире у њихову приватност. Не уводимо надзор садржаја комуникација, него обавезу идентификације корисника као што је то већ случај код постпејд уговора", изјавио је Форто, додавши да се нада да ће Закон у што краћем року проћи парламентарну процедуру.
Регулаторна агенција за комуникације БиХ је дужна у року од шест мјесеци донијети подзаконски акт којим ће се детаљно уредити процедура регистрације, док оператери имају рок од 18 мјесеци да региструју све постојеће препаид кориснике. Тек по истеку тог рока оператер је дужан обуставити пружање услуге кориснику који није регистрован, преноси Кликс.
