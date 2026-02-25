Logo
Данас сунчано на појединим мјестима до 20 степени

Извор:

СРНА

25.02.2026

09:09

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује сунчаније и топлије вријеме него претходних дана, а дневна температура ће у појединим мјестима достизати 19 степени Целзијусових

Дуваће слаб вјетар, на југу и истоку умјерен до појачан, сјеверних смјерова.

Највиша дневна температура ваздуха од 11 на истоку до 19 на западу, у вишим предјелима на истоку од шест степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Српској и ФБиХ јутрос преовладава хладно и претежно ведро вријеме, а око ријека и по котлинама на сјеверу има пролазне магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Друштво

Сутра топлије, облачно и вјетровито

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац и Дрвар минус три, Хан Пијесак, Шипово и Дринић минус два, Билећа, Мркоњић Град и Рибник минус један, Бањалука, Приједор, Србац, Чемерно, Кнежево и Бихаћ нула, Калиновик, Нови Град и Тузла један, Добој, Рудо и Сарајево два, Сребреница три, Бијељина, Вишеград и Гацко четири, Требиње пет и Мостар осам степени Целзијусових.

