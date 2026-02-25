Данас сунчано на појединим мјестима до 20 степени

Извор:
СРНА
25.02.2026
09:09
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује сунчаније и топлије вријеме него претходних дана, а дневна температура ће у појединим мјестима достизати 19 степени Целзијусових
Дуваће слаб вјетар, на југу и истоку умјерен до појачан, сјеверних смјерова.
Највиша дневна температура ваздуха од 11 на истоку до 19 на западу, у вишим предјелима на истоку од шест степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Српској и ФБиХ јутрос преовладава хладно и претежно ведро вријеме, а око ријека и по котлинама на сјеверу има пролазне магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
Сутра топлије, облачно и вјетровито
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац и Дрвар минус три, Хан Пијесак, Шипово и Дринић минус два, Билећа, Мркоњић Град и Рибник минус један, Бањалука, Приједор, Србац, Чемерно, Кнежево и Бихаћ нула, Калиновик, Нови Град и Тузла један, Добој, Рудо и Сарајево два, Сребреница три, Бијељина, Вишеград и Гацко четири, Требиње пет и Мостар осам степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
11
17
11
07
11
02
11
00
10
51
Тренутно на програму