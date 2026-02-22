Лијепо вријеме измамило Бањалучане на излетишта

Извор:
АТВ
22.02.2026
19:40
Бањалучани и ове недјеље спас од градске гужве потражили су у Слатини. Лијепо вријеме и свјеж зрак били су довољан повод за Бањалучане да посјете ово мјесто.
Грађани нису ни крили колико им значи дан у природи. Посебно што је и квалитет ваздуха био добар, без смога и магле.
„Значи пуно, чист зрак, лијепа околина. Шеталиште је изврсно! И за дјецу и за одрасле, и за нас старије“, кажу грађани.
„Ово је једино шеталиште у реону да се може рећи да се нешто урадило по питању шеталишта“, кажу грађани.
Шеталиште је за многе примјер како би јавни простор требао изгледати, али поједини сматрају да има простора за унапријеђење. Мада има и до опште културе грађана.
„Шеталиште је супер, али имам само једну замјерку, нема канта за смеће, па људи бацају смеће около, а иначе је јако јако лијепо“, кажу грађани.
Ситни проблеми ипак не спрјечавају грађане да овде уживају и проводе своје слободно вријеме.
Како дан одмиче посјетиоци се одлазе својим кућама али Слатина остаје да угости све нове посјетиоце и пружи вам диван дан у природи.
