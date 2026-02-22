Logo
Large banner

Лијепо вријеме измамило Бањалучане на излетишта

Извор:

АТВ

22.02.2026

19:40

Коментари:

0
Лијепо вријеме измамило Бањалучане на излетишта
Фото: АТВ

Бањалучани и ове недјеље спас од градске гужве потражили су у Слатини. Лијепо вријеме и свјеж зрак били су довољан повод за Бањалучане да посјете ово мјесто.

Грађани нису ни крили колико им значи дан у природи. Посебно што је и квалитет ваздуха био добар, без смога и магле.

„Значи пуно, чист зрак, лијепа околина. Шеталиште је изврсно! И за дјецу и за одрасле, и за нас старије“, кажу грађани.

„Ово је једино шеталиште у реону да се може рећи да се нешто урадило по питању шеталишта“, кажу грађани.

Шеталиште је за многе примјер како би јавни простор требао изгледати, али поједини сматрају да има простора за унапријеђење. Мада има и до опште културе грађана.

„Шеталиште је супер, али имам само једну замјерку, нема канта за смеће, па људи бацају смеће около, а иначе је јако јако лијепо“, кажу грађани.

Ситни проблеми ипак не спрјечавају грађане да овде уживају и проводе своје слободно вријеме.

Како дан одмиче посјетиоци се одлазе својим кућама али Слатина остаје да угости све нове посјетиоце и пружи вам диван дан у природи.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Бањалука

izletišta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјеца

Друштво

Пандемија гојазности све чешће погађа дјецу

1 ч

0
Воћњак

Друштво

Воћари у проблему: Недостатак радне снаге

1 ч

0
Патријарх Порфирије послао важну поруку уочи почетка Васкршњег поста

Друштво

Патријарх Порфирије послао важну поруку уочи почетка Васкршњег поста

3 ч

0
Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

Друштво

Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner