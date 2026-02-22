Logo
Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

АТВ

22.02.2026

16:27

Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

На подручју Полицијске управе Приједор од сутра до 25. фебруара биће реализована регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају, саопштено је из ове управе.

Акција је усмјерена на контролу техничке исправности моторних возила и посједовања зимске опреме.

Посједовање зимске опреме обавезно је од 1. новембра до 1. априла.

Приједор

vozači

kontrola saobraćaja

