Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

Извор:
АТВ
22.02.2026
16:27
Коментари:0
На подручју Полицијске управе Приједор од сутра до 25. фебруара биће реализована регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају, саопштено је из ове управе.
Акција је усмјерена на контролу техничке исправности моторних возила и посједовања зимске опреме.
Посједовање зимске опреме обавезно је од 1. новембра до 1. априла.
Фудбал
39 мин0
Свијет
39 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
45 мин0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Тренутно на програму