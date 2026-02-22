Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле

Црвена звезда и Партизан у недјељу од 17 часова на Маракани играју 178. вјечити дерби, а непосредно уочи ове утакмице дошло је до жестоке туче навијача оба клуба.

Туча се догодила на Петловом брду, а навијачи су се сукобили у једном кафићу, али се сукоб проширио и на околне улице.

Полиција је брзо реаговала, али повријеђених је било, а сада се појавио и снимак инцидента.

Хулигани су се тукли моткама и штанглама, а читава ситуација уопште није изгледала наивно.