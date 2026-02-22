Борцу "отворен пут" ка титули

Извор:
Фудбалери Зрињског у Мостару су у недјељу, у посљедњој утакмици 22. кола Wwin лиге БиХ одиграли 1:1 с екипом Широког Бријега.
Домаће је у водство поготком с пенала довео Матеј Шакота (52.), а коначних 1:1, голом из 59., поставио је Мато Станић.
Резултат из херцеговачког дербија највише иде на руку водећем Борцем који је сада на угодних плус 6 и отворен му је пут ка титули првака.
На табели је водећи Борац с 50 бодова, шест више од Зрињског, док треће Сарајево има 38. Вележ је с 32 бода четврти, слиједе Широки Бријег (30), Жељезничар (25), Радник (22) и Посушје (21), претпосљедња Слога има 19, као и посљедње пласирани Рудар.
