Logo
Large banner

Борцу "отворен пут" ка титули

Извор:

АТВ

22.02.2026

17:34

Коментари:

0
ФК Борац
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери Зрињског у Мостару су у недјељу, у посљедњој утакмици 22. кола Wwin лиге БиХ одиграли 1:1 с екипом Широког Бријега.

Домаће је у водство поготком с пенала довео Матеј Шакота (52.), а коначних 1:1, голом из 59., поставио је Мато Станић.

Резултат одговара Борцу

Резултат из херцеговачког дербија највише иде на руку водећем Борцем који је сада на угодних плус 6 и отворен му је пут ка титули првака.

Табела

На табели је водећи Борац с 50 бодова, шест више од Зрињског, док треће Сарајево има 38. Вележ је с 32 бода четврти, слиједе Широки Бријег (30), Жељезничар (25), Радник (22) и Посушје (21), претпосљедња Слога има 19, као и посљедње пласирани Рудар.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Zrinjski

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велики резултат: Зрињски ремизирао са Кристал Паласом у Мостару

Фудбал

Велики резултат: Зрињски ремизирао са Кристал Паласом у Мостару

3 д

0
Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци

Фудбал

Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци

1 седм

0
Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

Фудбал

Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

1 мј

0
Пораз Борца од Зрињског

Фудбал

Пораз Борца од Зрињског

2 мј

1

Више из рубрике

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Фудбал

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

3 ч

0
Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

Фудбал

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

4 ч

0
Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле

Фудбал

Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле

4 ч

0

Уживо

Звезда доминантна против највећег ривала, три гола у мрежи Партизана

Фудбал

Звезда доминантна против највећег ривала, три гола у мрежи Партизана

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner