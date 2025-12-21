Logo
Large banner

Пораз Борца од Зрињског

Извор:

АТВ

21.12.2025

17:07

Коментари:

1
Пораз Борца од Зрињског
Фото: ФК Борац

Фудбалери Зрињског савладали су Борац 1:0 у одложеном мечу трећег кола Премијер лиге, чиме је спуштена завјеса на јесењи дио шампионата.

Једини гол на утакмици постигао је Матеј Шакота којем је претходно Дамјан Шишковски одбранио пенал.

Дефанзивац Зрињског у 31. минуту покушао главом након корнера, али је чувар мреже домаћег тима добро интервенисао.

У 49. минуту пенал за Зрињски. Шакота је шутирао, Шишковски одбранио, али је Шакота стигао до лопте у спремио је у мрежу.

Могао је Борац до изједначења у 86. минуту када се Немања Јакшић нашао у изгледној прилици, а лопта је прошла поред гола након шута главом.

Гацко, загађење сумпор

Градови и општине

Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

Минут касније се Виктор Роган нашао у прилици, али његов покушај одбранио је Тин Сајко.

У 89. минуту поново је Борац имао сјајну прилику, ипак Милош Јојић и Стојан Врањеш нису били прецизни.

Борац на паузу иде са три бода предности у односу на Зрињски.

Подијели:

Тагови:

ФК Борац

Zrinjski

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

Фудбал

Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

44 мин

0
Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

Фудбал

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

3 ч

0
Владан Милојевић, тренер Црвене звезде

Фудбал

Звезда раскинула уговор са Владаном Милојевићем

4 ч

0
Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

Фудбал

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

17

22

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner