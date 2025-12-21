Пораз Борца од Зрињског

Извор:
АТВ
21.12.2025
17:07
Коментари:1
Фудбалери Зрињског савладали су Борац 1:0 у одложеном мечу трећег кола Премијер лиге, чиме је спуштена завјеса на јесењи дио шампионата.
Једини гол на утакмици постигао је Матеј Шакота којем је претходно Дамјан Шишковски одбранио пенал.
Дефанзивац Зрињског у 31. минуту покушао главом након корнера, али је чувар мреже домаћег тима добро интервенисао.
У 49. минуту пенал за Зрињски. Шакота је шутирао, Шишковски одбранио, али је Шакота стигао до лопте у спремио је у мрежу.
Могао је Борац до изједначења у 86. минуту када се Немања Јакшић нашао у изгледној прилици, а лопта је прошла поред гола након шута главом.
Градови и општине
Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном
Минут касније се Виктор Роган нашао у прилици, али његов покушај одбранио је Тин Сајко.
У 89. минуту поново је Борац имао сјајну прилику, ипак Милош Јојић и Стојан Врањеш нису били прецизни.
Борац на паузу иде са три бода предности у односу на Зрињски.
Најновије
Најчитаније
17
49
17
44
17
42
17
27
17
22
Тренутно на програму