Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

СРНА

21.12.2025

17:10

0
Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

Загребачка полиција покренула је истрагу о инциденту који се догодио на трибинама стадиона Максимир током фудбалске утакмице између Динама и Локомотиве, током које су навијачи Бед Блу Бојси истакли транспарент са усташким поздравом, преноси данас Јутарњи лист.

На крају утакмице навијачи Бед Блу Бојса су прво истакли кореографију са усташким поздравом "За дом спремни", а након тога и поруку загребачком градоначелнику Томиславу Томашевићу, на којој је писало "Шта ћемо сад градоначелниче?".

Рајко Павић спровођење

Хроника

Осумњичени за премлаћивање суграђана палицом спроведен у ОЈТ

То је био одговор Бед Блу Бојса на Томашевићеву најаву да неће дозволити концерте у градским просторима хрватског певача Марка Перковића Томпсона, који је познат по пропагирању усташтва, ако се на њима буде узвикивало "За дом спремни".

Динамо

ustaški simboli

