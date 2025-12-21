Logo
Осумњичени за премлаћивање суграђана палицом спроведен у ОЈТ

АТВ

21.12.2025

17:02

Осумњичени за премлаћивање суграђана палицом спроведен у ОЈТ
Фото: АТВ

Рајко Павић из Бањалуке, који је ухапшен због сумње да је палицом напао и повриједио суграђане Ж. Г. и Н. Ш., спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, сазнаје АТВ.

Према сазнањима АТВ-а, инцидент се догодио 19. децембра на бензинској пумпи на путу за Мањачу.

Хроника

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Након напада, осумњичени се удаљио са лица мјеста, а накнадно се сам јавио полицији, након чега је ухапшен.

Мотив сукоба је предмет истраге.

