Осумњичени за премлаћивање суграђана палицом спроведен у ОЈТ

21.12.2025
Рајко Павић из Бањалуке, који је ухапшен због сумње да је палицом напао и повриједио суграђане Ж. Г. и Н. Ш., спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, сазнаје АТВ.
Према сазнањима АТВ-а, инцидент се догодио 19. децембра на бензинској пумпи на путу за Мањачу.
Након напада, осумњичени се удаљио са лица мјеста, а накнадно се сам јавио полицији, након чега је ухапшен.
Мотив сукоба је предмет истраге.
