Пуцњава у БиХ: Усред вожње отворили ватру на човјека

Извор:
АТВ
21.12.2025
13:25
Коментари:0
Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, спровели су у суботу, 20. децембра, оперативну акцију у којој су у 20.30 сати ухапсили два мушкарца.
Приведене су особе иницијала Ф.П. и А.Х. због основа сумње да су истог дана у 00.35 сати починили кривично дјело Покушај убиства, на штету В.Д. из Сарајева, на начин да су на подручју Кобиље Главе, из возила у покрету употријебили ватрено оружје према оштећеном који је управљао моторним возилом, а који није задобио повреде.
Сцена
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији
"Извршеним претресом возила и стамбених просторија које осумњичени користе на подручју Старог Града, полицијски службеници су пронашли и одузели једну аутоматску пушку, један пиштољ, два детонатора, одређену количину муниције, више ПВЦ паковања у којима су се налазиле материје које асоцирају на опојне дроге хероин, кокаин и марихуана, дробилице, дигиталну вагу и друге предмете од интереса за истрагу", навели су из МУП-а КС.
Породица
Милени из Бијељине доктори рекли да не смије рађати мушку дјецу
Због основа сумње да је починио кривична дјела Покушај убиства, Оштећење туђе ствари, Недозвољено држање оружја и експлозивних материја и Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, слободе је лишен Ф.П. (1998) из Сарајева, док је А.Х. (2001) из Сарајева слободе лишен због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Покушај убиства, Оштећење туђе ствари и кривично дјело из члана 74. ЗОНДИНОМ-а КС.
"Осумњичени се налазе на криминалистичкој обради у Управи полиције МУП-а Кантона Сарајево, након чега ће бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево", додали су из МУп-а КС.
Друштво
1 д0
Бања Лука
1 д1
Фудбал
54 мин0
Наука и технологија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
12
14
07
14
01
13
59
Тренутно на програму