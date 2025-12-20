Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

Аутор:Стеван Лулић
20.12.2025
13:41
Коментари:0
Посљедњих дана у бројним градовима се све теже дише због изузетно загађеног ваздуха, а надлежни и стручњаци покушавају да изнађу рјешење за овај проблем.
Због све веће концентрације загађујућих честица поново је постало актуелно предвиђање стручњака за квалитет Мартина Таиса из, сада већ, давне 2018. године.
Наиме, он већ годинама уназад упозорава да се мора агресивно приступити рјешавању проблема загађености јер резултати не могу доћи преко ноћи.
Таис је у интервјуу за магазин "Бука" те 2018. године упозорио да би људи могли ду будућности да "бјеже из Бањалуке и Сарајева", али не због посла.
"Људи ће бјежати из Сарајева и Бањалуке, не због посла, већ због смртоносног онечишћења зрака", рекао је тада Таис.
Додао је да осим загађености велику опасност представља и неинформисаност.
"Проблем неизвјештавања је најопаснији по грађане јер здравље нема цијену", упозорио је.
Као узрок проблема Таис види више фактора.
"Поред специфичног географског положаја појединих градова ту је људски фактор - индивидуална ложишта у којима се спаљују угљен, дрва, па чак и гуме. Проблем су и старе термоелектране и стари аутомобили. У БиХ се налази аутомобилски отпад Европе неки аутомобили и данас сагоријевају лож уље. Са друге стране Европа се у потпуности ријешила сумпор-диоксида, док су просјечне вриједности прашине 40-50 микрограма. Код нас је сумпор-диоксид огроман проблем, а вриједности прашине се крећу и до 400 односно 600 микрограма, у Бањалуци и другим равничарским крајевима 300 микрограма. Све то заједно оставља значајне посљедице на квалитет ваздуха, а потом и на здравље грађана", говорио је Таис 2018. године.
Тада је овај стручњак изнио и неколико приједлога како би се овај проблем ријешио. Међутим, каже да би за то требало вријеме.
"Прије свега дугорочно треба замијенити кориштење угља са кориштењем плина. Наравно не може се забранити људима да се грију на угаљ, те стога треба субвенционисати цијену плина у зимским мјесецима да би био исти или јефтинији од угља. И Лондон је шездесетих година имао великих проблема са загађеним зраком и ријешио га тако што је забранио ложење угља. Такође треба стимулисати уградњу плина уградњу плина у аутомобиле и у градски саобраћај. Убрзати саобраћај кроз град, правити заобилазнице. Једна од мјера у свијету је и утопљавање зграда, да би се извршиле уштеде потрошње енергије-горива. Ова мјера може смањити потрошњу енергената и до 40%, а самим ти и смањити и загађивање зрака уз доношење финансијских уштеда", рекао је и додао:
"На примјер рјешење за Зеницу би било топловод или плинска централа, јер Зеница има јако лош угаљ у коме има око 5 посто сумпора. Битно је напоменути да термоелектране више не загађују околину прашином, али зато загађују сумпордиоксидом и ријеч је о огромним количинама. Тако у Какњу имамо годишње избацивање око 53.000 тона сумпор диоксида, у Тузли 73.000 тона, а Угљевик је некада имао и преко 120.000 тона. Стога нове термоелектране које се буду градиле као замјенске за ове старе морају имати системе за одсумпоравање димних гасова и адекватне филтере за одпрашивање. Када би се термоелектрана 8 у Тузли направила са системом за одсумпоравање, досадашња емисија са 73.000 тона годишње спала би на 5.000 тона, а то је много. То је оно што је ефикасно".
Сличне тврдње и упозорења недавно је изнио и Инжењер геодезије и професор географије Ведран Зубић који предаје у Гимназији Добриња.
"До 2050. најкасније ова котлина ће, због недостатка питке воде и квалитетног ваздуха, бити немогућа за живот. Да не спомињем тектонску лабилност и клизишта! Као у палеолитику чека се другачије временско стање и јужина да ‘рашчисти’ са ‘генијалним идејама’ – скраћење наставе или онлајн настава. То је сада краткорочна мјера – али да ли мислите да ће дјеца у наредних мјесец дана бити здравија ако буду само кући? Да ли то станови имају пм изолацију? Да ли је могуће направити стаклено звоно? Да ли ће дјеца заиста боравити кући? Како ћемо ‘онлајн’ вртиће? Гдје ће ученици који су код учитељице? Које фирме ће одобрити родитељима да раде онлајн јер су мала дјеца кући? Дакле читав низ је ту питања, а рјешења нису ни на видику!", истакао је Зубић говорећи о загађености ваздуха у Сарајеву.
Посебно је нагласио да се у све мора под хитно укључити струка.
"‘Када уђете у погрешан воз све су вам станице погрешне!’ Не могу о квалитету ваздуха одлучивати они који не знају ни факторе климе, а не да причају о геофизици атмосфере! Запамтите – у демократији је увијек до пореских обвезника! Ето неки градови у котлинама су ‘глупи’ што контролишу квалитет и квантитет урбане градње, а ми ваљда веома паметни! Еволуција ће показати шта смо урадили!”, закључио је.
Најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић све чешће у посљедње вријеме такође говори о овој теми.
Тако је прије неколико дана рекао да су осцилације у квалитету ваздуха могуће, али не у мјери која би донијела стварно олакшање.
Метеоролог грађанима савјетује опрез и бригу о властитом здрављу, уз препоруку да, уколико су у могућности, потраже предах на планинама и околним брдима гдје је ваздух знатно чистији.
