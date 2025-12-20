Logo
Large banner

Други дан славе: Да ли се поново пали славска свијећа?

20.12.2025

09:05

Коментари:

0
Други дан славе: Да ли се поново пали славска свијећа?

Свети Никола (Никољдан) традиционално се доживљава као једна од највећих породичних слава у Србији - толико раширена да се у народу одавно удомаћила реченица да "пола Срба слави, а пола иде на славу".

Управо зато се, одмах послије 19. децембра, отвара исто питање: ако гости долазе и сутрадан, да ли је "други дан славе" нешто што прописује Црква - или је то више ствар организације, комшилука и навике?

Шта Црква сматра суштином славе

У црквеном тумачењу, крсна слава је прије свега духовни, породични празник: прослављање Бога и светитеља-заштитника дома, уз јасне славске симболе и обред. Епархије у својим упутствима наглашавају да је слава "највећа светиња" породичне традиције и да се везује за дом и породицу, а не за пуку гозбу.

У пракси, оно што се у црквеним текстовима стално истиче као "основ" јесте славски колач, жито, свијећа и вино, уз молитву и (по могућности) учешће у литургији и освећење колача/жита.

Да ли "други дан" постоји као црквено правило?

Црквена правила не прописују обавезан "други дан славе" као засебан, једнако важан наставак славе. Литургијски, празнује се дан светитеља - а кућно окупљање може да траје колико породица жели, може и да се организује у више термина, али то спада у домен обичаја и практичности.

-спц-вјера-црква-крст-

Савјети

Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике

Зато се у народу и појавио "продужетак" - посебно код великих слава попут Никољдана: једни госте распореде у таласе (породица и кумови првог дана, пријатељи сутрадан), други због посла не стигну на дан славе, па дођу наредног дана, а трећи једноставно наставе дружење.

Како је настао "други дан славе": патерице, патарице и кућна логистика

У појединим крајевима други дан се назива патерице/патарице, негд‌је се помињу и локални називи за наставак славе у ужем кругу. Популарни водичи о обичајима то описују као наставак кућног гостопримства, али уз поруку да суштину славе чине основни славски симболи.

Другим ријечима: сутрадан није "нова слава", већ најчешће "распоред гостију" - народни слој обичаја који је израстао око славе.

Шта са свијећом и житом "другог дана"

Највише недоумица у пракси настаје око тога да ли се славска свијећа пали и сутрадан и да ли се жито и даље износи пред госте.

Црквено тумачење које се преноси кроз текстове свештеника у медијима иде у истом смјеру: свијећа је првенствено везана за дан славе и обред, али ако и сутрадан имате госте, смисао није у "формализму", већ у молитви - може се упалити уз породичну молитву. Такође се наглашава да се жито не баца и да се може служити док се не потроши.

Никољдан и пост: зашто је "други дан" често исти као први

Код Никољдана додатну улогу има чињеница да празник пада у вријеме Божићног поста, па је славска трпеза у великом броју кућа посна - и када се настави сутрадан, тај режим се обично не мијења. И зато многи "други дан" доживљавају као природан наставак, а не као ново славље, преноси "24Седам".

Подијели:

Тагови:

Sveti Nikola

krsna slava

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сарајево смог магла

Друштво

Возачи, опрезно: Магла смањује видљивост на овим дионицма

3 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 15 беба

3 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Варљив почетак викенда: Погледајте какве нас температуре очекују данас

4 ч

0
Бруцелоза коси стада, куга на прагу

Друштво

Бруцелоза коси стада, куга на прагу

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

00

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

11

52

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

11

42

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

11

34

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

11

18

Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner