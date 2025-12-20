Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике

Извор:
Постоје предмети које носимо „близу срца“, а крст је свакако један од њих. За многе вјернике, привезак у облику крста није само симбол вјере, већ и нешто интимно, лично, скоро као мали пратилац сваког корака. И управо зато питање да ли је добро или дозвољено носити крст који је припадао неком другом често изазива нелагоду. Људи не знају да ли такав предмет може да „понесе туђи терет“, енергију или судбину.
Иако је ово уобичајено питање, одговор цркве је изненађујуће једноставан и ослобађајући.
У дугим разговорима са верницима, многи свештеници годинама понављају исто: крст није амајлија, није предмет магије и не носи туђи живот са собом. Он је, прије свега, свједочанство наше личне вјере.
Овај текст је ту да Вам пружи мир, јасноћу и духовни компас, посебно ако сте наслиједили крст, добили га на поклон или пронашли стари породични комад који вас привлачи.
У православљу, крст се не доживљава као предмет који упија туђе енергије нити као талисман који на себе лепи нечију прошлост. Такво вјеровање припада сујеверју, а не хришћанској традицији.
Свештеници често истичу следеће:
Крст је знак припадности Христу, не приватни симбол једне особе.
Он не преноси туђе ране, страхове или промашаје.
Не постоје „лоши“ или „туђом судбином оптерећени“ крстови.
Његова улога је духовна, не магијска.
Другим ријечима: може се носити било који крст.
Било да га је неко наслиједио од баке, купио на пијаци, добио на поклон или чак пронашао, његова духовна вриједност не зависи од претходног власника, већ од вјере онога ко га носи данас.
Да ли црква препоручује ношење наслеђеног крста? Да. И то из доброг разлога.
Насљеђивани крст носи емотивну вриједност, али не и духовни терет. Такви предмети често постају најдрагоценији у породици управо зато што повезују генерације.
створити осjећај збуњености,
претворити вjеру у симболичко гомилање предмета,
одвући фокус од смисла: крст није украс, већ молитвена подршка.
Увијек се враћамо на суштину: важније је како живите, него колико крстова носите.
Ако имате више крстова у породици, поклоне или предмете који вас привлаче, ево једноставног водича:
Изаберите крст који вас смирује.
Страх никада није дио хришћанског живота.
Туђи крст може постати Ваш крст, потпуно и без бојазни
Није гријех, није опасност и није преузимање туђег живота.
Крст није амајлија која „памти“, већ знак вјере који нас подсјећа на пут који бирамо сваки дан.
Ако сте добили, наслиједили или пронашли крст који у вама буди топлину - слободно га носите.
Ваша вјера је та која га чини светим, а не његова прошлост, пише Она.рс.
