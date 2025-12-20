Logo
Large banner

Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике

Извор:

Она

20.12.2025

08:10

Коментари:

0
Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике
Фото: ATV

Постоје предмети које носимо „близу срца“, а крст је свакако један од њих. За многе вјернике, привезак у облику крста није само симбол вјере, већ и нешто интимно, лично, скоро као мали пратилац сваког корака. И управо зато питање да ли је добро или дозвољено носити крст који је припадао неком другом често изазива нелагоду. Људи не знају да ли такав предмет може да „понесе туђи терет“, енергију или судбину.

Иако је ово уобичајено питање, одговор цркве је изненађујуће једноставан и ослобађајући.

У дугим разговорима са верницима, многи свештеници годинама понављају исто: крст није амајлија, није предмет магије и не носи туђи живот са собом. Он је, прије свега, свједочанство наше личне вјере.

Овај текст је ту да Вам пружи мир, јасноћу и духовни компас, посебно ако сте наслиједили крст, добили га на поклон или пронашли стари породични комад који вас привлачи.

У православљу, крст се не доживљава као предмет који упија туђе енергије нити као талисман који на себе лепи нечију прошлост. Такво вјеровање припада сујеверју, а не хришћанској традицији.

Свештеници често истичу следеће:

Крст је знак припадности Христу, не приватни симбол једне особе.

Он не преноси туђе ране, страхове или промашаје.

Не постоје „лоши“ или „туђом судбином оптерећени“ крстови.

Његова улога је духовна, не магијска.

Другим ријечима: може се носити било који крст.

Било да га је неко наслиједио од баке, купио на пијаци, добио на поклон или чак пронашао, његова духовна вриједност не зависи од претходног власника, већ од вјере онога ко га носи данас.

  • Најчешћи разлози су:
  • страх да предмет „носи туђу енергију“
  • брига да би се преузела „туђа кармичка тежина“
  • осјећај да крст мора бити лично благословен само за једног човјека
  • Ово су појмови који су постали дио савременог народног веровања, али немају ослонац у црквеном учењу.
  • У православљу, крст није приватни магијски предмет – он припада Богу, а не прошлости особе која га је носила.

Да ли црква препоручује ношење наслеђеног крста? Да. И то из доброг разлога.

Насљеђивани крст носи емотивну вриједност, али не и духовни терет. Такви предмети често постају најдрагоценији у породици управо зато што повезују генерације.

Ако сте наследили крст, то може бити:

  • сјећање на претке
  • израз поштовања
  • симбол наставка вјере у породици
  • Свештеници често кажу да крст који је припадао некоме прије нас може бити подсетник на континуитет и љубав, а не извор страха.

Да ли је потребно освештати крст који је прешао у нове руке?

  • Може, али није обавезно.
  • Освештање има смисла ако желите благослов и молитву за себе, не зато што се „брише“ туђа енергија. Крст се не чисти од прошлости - он се освештава ради наше садашњости.
  • Свештеници често напомињу:
  • Освештање даје мир вернику, не предмета.
  • Ако осjећате потребу, слободно однесите крст у цркву.
  • Ако не осjећате - крст је једнако исправан и без тога.
  • Да ли треба носити више крстова одједном?
  • Црква савjетује једноставност. Иако није забрањено имати више привезака, порука је умjерена и јасна:
  • Изаберите један крст који вам највише значи и носите га са смирењем.

Ношење више крстова истовремено може:

створити осjећај збуњености,

претворити вjеру у симболичко гомилање предмета,

одвући фокус од смисла: крст није украс, већ молитвена подршка.

Увијек се враћамо на суштину: важније је како живите, него колико крстова носите.

Како изабрати крст који је „Ваш“?

Ако имате више крстова у породици, поклоне или предмете који вас привлаче, ево једноставног водича:

Изаберите крст који вас смирује.

  • Духовни предмети треба да донесу унутрашњи мир, не дилему.
  • Не брините о његовој прошлости.
  • Нема негативног „наслеђа“ које прелази на вас.
  • Носите га као подсјетник на своју вјеру.
  • Крст је знак наде, а не страха.
  • Ако имате потребу, освештајте га.
  • То је ваш разговор са Богом, не чишћење предмета.
  • Не подлежите сујеверју.

Страх никада није дио хришћанског живота.

Туђи крст може постати Ваш крст, потпуно и без бојазни

Није гријех, није опасност и није преузимање туђег живота.

Крст није амајлија која „памти“, већ знак вјере који нас подсјећа на пут који бирамо сваки дан.

Ако сте добили, наслиједили или пронашли крст који у вама буди топлину - слободно га носите.

Ваша вјера је та која га чини светим, а не његова прошлост, пише Она.рс.

Подијели:

Таг:

krst

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

Свијет

Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

14 ч

0
Сутра претежно сунчано и топлије

Друштво

Сутра претежно сунчано и топлије

14 ч

0
Микрофон студио пјевање

Занимљивости

Због рекорда није се "гасио" 42 сата

14 ч

0
САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

Свијет

САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

14 ч

0

Више из рубрике

Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Савјети

Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

17 ч

0
Палента доручак јело оброк

Савјети

Додајте само један састојак у паленту, сви ће вас молити за рецепт

1 д

0
Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета

Савјети

Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета

2 д

0
Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

Савјети

Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

11

42

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

11

34

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

11

18

Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

11

08

Данас комеморација војводи Славку Алексићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner