САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

Извор:
Танјуг
19.12.2025
21:31
Сједињене Америчке Државе су данас, 19.децембра, увеле санкције члановима породице и сарадницима предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његове супруге, саопштило је америчко Министарство финансија.
У саопштењу се наводи да је санкционисано седам особа које су, како се тврди, повезане са Мадуром и његовом супругом, преноси Ројтерс.
Секретар финансија Скот Бесент оптужио их је да "одржавају Мадурову нарко-државу".
"Нећемо да дозволимо Венецуели да настави да преплављује нашу земљу смртоносним дрогом", рекао је Бесент.
Како је истакао, Мадуро и његови криминални саучесници угрожавају мир и стабилност Америке.
"Трампова администрација ће наставити да погађа мреже које подржавају његов нелегитимни режим", казао је он.
Министарство информисања Венецуеле није одговорило на захтјев да пружи коментар.
Мадуро и његова влада одлучно негирају да имају било какве везе са криминалом и тврде да САД покушавају да спроводе промјену режима како би преузеле контролу над огромним нафтним резервама Венецуеле.
Како наводи агенција, ова одлука донијета је у тренутку када предсједник САД Доналд Трамп појачава притисак на Мадура, кампању за његово уклањање и спроводи масовно војно присуство у јужном Карибима.
Трумпова администрација напала је бродове које сумњичи за трговину дрогом у региону, заплијенила један санкционисани танкер на обали Венецуеле и прогласила "блокаду" свих санкционисаних танкера који улазе и излазе из Венецуеле.
Трамп је, такође, више пута најавио да ускоро слиједе копнени напади на Венецуелу.
Санкције које су САД данас увеле, односе се на рођаке Карлоса Ерика Малпике Флореса, нећака Мадурове супруге, за кога САД тврде да је учествовао у корупционашкој завјери у државној нафтној компанији и кога је Вашингтон санкционисао још прошле седмице.
Његова мајка, која је такође, сестра Мадурове супруге, отац, сестра, супруга и кћерка, такође, су погођени санкцијама, преноси Танјуг.
