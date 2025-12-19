Logo
Масовно тровање у старачком дому, преминуло троје корисника

19.12.2025

20:05

Масовно тровање у старачком дому, преминуло троје корисника
Фото: Pexels

Троје корисника дома за старе у округу Видноје у Московској области преминуло је вјероватно усљед тровања, а још 15 је хоспитализовано, саопштио је Истражни комитет.

"Тачан узрок смрти биће утврђен након форензичких прегледа", наводи се у саопштењу, преноси Интерфакс.

Покренут је кривични поступак због пружања услуга које не испуњавају захтјеве безбједности живота и здравља, што је резултирало масовним тровањем.

Истрага ће утврдити све околности инцидента, укључујући процјену поступака оних који су одговорни за обезбјеђивање хране.

Из тужилаштва наводе да су жртве корисници дома за старе који се налази у селу Дроздово.

